«Король и шут» оказался самой популярной новинкой «Кинопоиска» в 2023 году

Сериал «Король и Шут» стал самой популярной новинкой по аудитории в этом году на «Кинопоиске». Об этом сообщили представители сервиса в соцсетях.

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Так, сериал обошел такие крупные релизы «Кинопоиска», как «Переводчик» Гая Ричи, «Джона Уика 4» и «Операцию „Фортуна“».

«Король и Шут» вышел в марте 2023 года. К декабрю его посмотрели 4,3 миллиона подписчиков сервиса «Плюс», рассказали в «Кинопоиске».

Ранее комедию «Один дома» и научно-фантастический фильм «Терминатор 2: Судный день» признали культурным достоянием Соединенных Штатов, отмечает «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыСериалКороль И Шут

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