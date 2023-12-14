«Король и шут» оказался самой популярной новинкой «Кинопоиска» в 2023 году
14 декабря 202314:52
Сериал «Король и Шут» стал самой популярной новинкой по аудитории в этом году на «Кинопоиске». Об этом сообщили представители сервиса в соцсетях.
Так, сериал обошел такие крупные релизы «Кинопоиска», как «Переводчик» Гая Ричи, «Джона Уика 4» и «Операцию „Фортуна“».
«Король и Шут» вышел в марте 2023 года. К декабрю его посмотрели 4,3 миллиона подписчиков сервиса «Плюс», рассказали в «Кинопоиске».
Ранее комедию «Один дома» и научно-фантастический фильм «Терминатор 2: Судный день» признали культурным достоянием Соединенных Штатов, отмечает «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru