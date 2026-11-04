Песков: С Меланьей Трамп должны будут встретиться Дмитриев и Лантратова

«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев, но главное, там будет... Яна Лантратова, если она успеет добраться», — сообщил представитель Кремля.

Он добавил, что пока не у всех, кто должен лететь в США с российским омбудсменом, есть визы.

Ранее в Белом доме рассказали, что 5 ноября Мелания Трамп проведет встречу по теме гуманитарной миссии в Алешках с участием представителей России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

