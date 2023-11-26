Режиссер «Короля и Шута» возмутился коммерциализацией творчества группы
Режиссер биографическо-фэнтезийного сериала о группе «Король и Шут» Рустам Мосафир призвал снизить медийную популярность коллектива. Свое мнение он высказал в беседе с «Комсомольской правдой».
Мосафир полагает, что медиапопулярность группы «немного выжигает поляну». Он выступил против активной коммерциализации творчества коллектива.
«Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много», - считает режиссер.
Мать солиста «Короля и Шута» Михаила Горшенева Татьяна ранее призналась, что поддерживает общение с фанатами группы, передает «Радиоточка НСН».
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