Режиссер «Короля и Шута» возмутился коммерциализацией творчества группы

Режиссер биографическо-фэнтезийного сериала о группе «Король и Шут» Рустам Мосафир призвал снизить медийную популярность коллектива. Свое мнение он высказал в беседе с «Комсомольской правдой».

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Мосафир полагает, что медиапопулярность группы «немного выжигает поляну». Он выступил против активной коммерциализации творчества коллектива.

«Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много», - считает режиссер.

Мать солиста «Короля и Шута» Михаила Горшенева Татьяна ранее призналась, что поддерживает общение с фанатами группы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Внешняя пресс-служба Яндекс Афиши
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