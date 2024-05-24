«Планировали 40 миллиардов рублей»: Кинотеатры пожаловались на нехватку зрителей

«Лучший год российской киноиндустрии, это 2019 год, закончился результатом 55 миллиардов рублей, это примерно 220 миллионов билетов. Дальше было резкое падение. В этом году мы предполагали порядка 40 миллиардов рублей, даже в лучшем раскладе это минус 20% от лучшего результата при повышении цены на билеты. Если смотреть с начала года, в целом индустрия идет примерно 8% к результату прошлого года в деньгах и минус 4% в людях, что на мой взгляд, это плохо», - сказал он.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, российские кинотеатры готовы зарабатывать на российском контенте, однако для достижения этой цели важны регулярные громкие премьеры, которые будут интересны зрителю.

