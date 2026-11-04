Промежуточные выборы завершились в США
В США завершились промежуточные выборы в Конгресс. Как пишет Bloomberg, американцы выбирали 35 из 100 сенаторов, а также всех 435 членов Палаты представителей.
По предварительным данным, представителям Демократической партии достается минимум 232 места в нижней палате парламента. В сенате у демократов будет в сумме 53 места, тогда как необходимое большинство - 51 место.
«Демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса», - говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать итоги промежуточных выборов в американский конгресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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