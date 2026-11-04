Три человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ
Несколько округов Белгородской области были аткованы украинскими дронами, погибли три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
В ведомстве указали, что в поселке Отрадовском Краснояружского округа дрон атаковал легковой автомобиль. В результате погибла семейная пара. В селе Вознесеновка Шебекинского округа целью FPV-дрона стал грузовой автомобиль. Погиб мужчина.
Кроме того, в результате атак беспилотников в области были ранены четыре человека. Инциденты произошли в селе Новая Таволжанка, в селе Казинка Валуйского округа, в селе Стригуны Борисовского округа и в селе Солдатское Ракитянского округа.
Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что в поселке Климово в результате удара украинского дрона-камикадзе по частному дому погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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