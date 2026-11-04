Новый ГОСТ для проверки питьевой воды начнет действовать в России с 2027 года
Новый ГОСТ для проверки питьевой воды начнет действовать в России с 1 января 2027 года. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает РИА Новости.
Уточняется, что обновлённые требования предусматривают современные методы проверки воды на бактериологическую безопасность. Речь идёт в том числе о выявлении кишечной и синегнойной палочек, а также микроорганизмов, свидетельствующих о возможном загрязнении.
Новый стандарт будет распространяться также на упакованную воду: питьевую, минеральную, лечебную, предназначенную для детского питания и для производства алкогольных и безалкогольных напитков. Также под действие документа подпадает пищевой лёд.
Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на зернистую лососевую икру в банках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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