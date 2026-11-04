Блум, Депп, Вербински: Кто принесет кассу новым «Пиратам Карибского моря»
Кинокритик Евгений Баженов в эфире НСН сравнил франшизу с «Форсажем», подчеркнув, что создатели «Пиратов» ушли в блокбастеры такого уровня, когда после какой-то части сложно вспомнить, что было в проекте.
Новые «Пираты Карибского моря» с Джонни Деппом будут успешными и как минимум окупят себя, но о завершении проекта можно говорить, только если последнюю часть франшизы снимет режиссер оригинала Гор Вербински. Об этом в беседе с НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Ранее американский актер Джонни Депп в интервью Entertainment Tonight объявил о готовности вернуться к роли капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». По словам звезды, это случится, если создатели шестой части фильма смогут предложить ему достойную идею для развязки истории. Баженов предрек успех новым «Пиратам Карибского моря».
«Уже давно никто не думает про цельность франшизы, высказывание, которое хотели показать, но не получилось из-за недостатка финансирования, или еще что-то. Просто зарабатывание денег в мегаблокбастерах, которые собирают. Вот в очередной раз решили собрать. Думаю, успех в любом случае будет, как минимум они окупятся. Понятно, что, когда теперь главные герои не Орландо Блум и Кира Найтли, а другие, франшиза в сборах потеряла, но Джонни Депп все-таки делал внимание, и поэтому последняя часть несколько раз окупилась. Это яркий блокбастер того периода, думаю, что и сейчас у людей есть желание его посмотреть», - допустил он.
BadComedian также рассказал, удастся ли создателям завершить историю красиво, не превратив финал в проходной блокбастер, который все равно соберет кассу.
«В это русло франшиза ушла после второго фильма, потому что мне сложно вспомнить про что каждая следующая часть. Первые две я помню. Третью — смутно, четвертую — вообще не помню, а пятая, с новыми героями, — тоже как-то в голове не отложилось. Они ушли в блокбастеры уровня "Форсаж", когда каждая часть заменяет следующую, и после какой-то части сложно вспомнить, что там было. Нет даже каких-то пиковых точек, у "Форсажа" они были, они связаны с трагическими обстоятельствами. Здесь (в "Пиратах Карибского моря" - прим. НСН) — как стерли память. Я помню только ощущение от продолжений, что мне надоедало смотреть, они еще долгие ужасно. В принципе авторы могут прыгнуть выше головы, собрать невероятный каст, они всегда старались взять кастом, и сделать мегасценарий, который действительно закончит франшизу. Но зачем, ведь через пару лет можно сказать: "Стоп! Мы не закончили франшизу. А давайте вернемся и все-таки поставим точку". Франшиза "Форсаж" тому пример. Сколько раз был последний заезд у Вина Дизеля? По-моему, раза четыре или пять. На самом деле никто ничего не хочет заканчивать, и, если фильм окупится, обязательно снимут еще продолжение», - подчеркнул блогер.
При этом Баженов предположил, что франшиза будет завершена, если финальную часть «Пиратов» снимет режиссер первой части.
«Другой вопрос — аппетиты самого Джонни Деппа и всей съемочной команды, которая соберется. Потому что из части в часть аппетиты и бюджеты росли, а сборы чуть-чуть проседали. Можно было бы заявить про точку, если в режиссерское кресло смогут вернуть автора оригинала Гора Вербински. Это как в свое время история Фредди Крюгера, когда Уэс Крэйвен снимал первый фильм, потом был миллион продолжений, к которым он не имел отношения, деньги зарабатывались, и на седьмой части Уэс Крэйвен сказал: "Я приду и поставлю точку". В это я могу поверить. Если они берут оригинального режиссера, Орландо Блума, Киру Найтли и Джонни Деппа, тогда, конечно, сборы будут великолепные», - заключил собеседник НСН.
Ранее Евгений Баженов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Джонни Депп вернется в новую часть «Пиратов Карибского моря» только ради гонорара и пиара, это станет для него «вторым шансом попасть в высшую лигу».
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