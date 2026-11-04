«В это русло франшиза ушла после второго фильма, потому что мне сложно вспомнить про что каждая следующая часть. Первые две я помню. Третью — смутно, четвертую — вообще не помню, а пятая, с новыми героями, — тоже как-то в голове не отложилось. Они ушли в блокбастеры уровня "Форсаж", когда каждая часть заменяет следующую, и после какой-то части сложно вспомнить, что там было. Нет даже каких-то пиковых точек, у "Форсажа" они были, они связаны с трагическими обстоятельствами. Здесь (в "Пиратах Карибского моря" - прим. НСН) — как стерли память. Я помню только ощущение от продолжений, что мне надоедало смотреть, они еще долгие ужасно. В принципе авторы могут прыгнуть выше головы, собрать невероятный каст, они всегда старались взять кастом, и сделать мегасценарий, который действительно закончит франшизу. Но зачем, ведь через пару лет можно сказать: "Стоп! Мы не закончили франшизу. А давайте вернемся и все-таки поставим точку". Франшиза "Форсаж" тому пример. Сколько раз был последний заезд у Вина Дизеля? По-моему, раза четыре или пять. На самом деле никто ничего не хочет заканчивать, и, если фильм окупится, обязательно снимут еще продолжение», - подчеркнул блогер.

При этом Баженов предположил, что франшиза будет завершена, если финальную часть «Пиратов» снимет режиссер первой части.