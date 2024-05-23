«Дофамин со смыслом»: Рок и классическая музыка помогают бороться со стрессом

Психолог Михаил Хорс заявил НСН, что музыка помогает человеку на ранних стадиях стресса, так как способствует выработке гормонов серотонина и дофамина. 

Классическая музыка помогает человеку на ранних стадиях стресса, так как способствует выработке гормонов серотонина и дофамина, при этом все чаще россияне отдают предпочтение року – музыке со смыслом, заявил практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН.

ВЦИОМ выложил исследование, согласно которому 9 из 10 россиян слушают музыку, причем каждый второй — ежедневно. При этом рок стал самым популярным жанром среди россиян. На втором месте после рока идет певец Ярослав Дронов (SHAMAN), которого слушает каждый пятый житель России. И третье место по популярности досталось классической музыке. Чаще всего россияне слушали музыку на телефоне, в автомобиле и по телевидению.

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«Музыка влияет на человека как спорт, прогулки и общение. Они помогают для профилактики стресса, чтобы не войти в него, а также на ранних стадиях. А если человек уже хронически в стрессе и, возможно, даже переходит на депрессивную стадию, музыка может лишь на время отвлечь человека от стресса. Если стресс хронический, работать надо уже с установками человеками», - рассказал он.

Психолог также объяснил, почему именно рок сегодня пользуется особой популярностью.

«Есть исследования о том, что классическая музыка способствует выработке гормонов серотонина и дофамина. Сейчас есть запрос на музыку со смыслом, поэтому рок здесь тоже выходит на первый план, там более замысловатые тексты. Люди хотят более осмысленно что-то. При этом одни люди считают музыку значительной частью жизни, тогда для них это более серьезная поддержка. Надо учитывать, в этом случае все индивидуально», - отметил собеседник НСН.

Ранее ученые МГППУ выяснили, что пожилые люди, которые занимаются академическим хоровым пением, отмечают улучшение своего эмоционального, физического и когнитивного состояния, а также ощущают себя более счастливыми, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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