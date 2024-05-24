«Нужно Госкино!»: В отрасли призвали увеличить финансирование киноиндустрии

Российскому кинематографу необходимо больше финансирования, чем может предоставить Минкультуры и Фонд кино, сказал НСН Денис Кирис.

У отечественных кинематографистов появилось больше возможностей позиционировать себя на рынке, однако отрасли не хватает финансирования, сказал в пресс-центре НСН руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, российский актёр, продюсер Денис Кирис.

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«Тех денег, которые выделяются на кинопроизводство Минкультуры – это и фестивальная деятельность, и полные метры и мультипликация - это капля в море! На хорошую серьезную картину нужен миллиард рублей. Мы можем выйти на серьезные позиции российского кино только в случае создания системы "Госкино" с бюджетом минимум 100 миллиардов в год, который будет тратиться только на отечественное кино», - заявил он.

Ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин сообщил «Радиоточке НСН», что отказ от теневого кинопроката и предсеансного обслуживания не оправдал финансовые ожидания кинотеатров.

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