«Нужно Госкино!»: В отрасли призвали увеличить финансирование киноиндустрии

«Тех денег, которые выделяются на кинопроизводство Минкультуры – это и фестивальная деятельность, и полные метры и мультипликация - это капля в море! На хорошую серьезную картину нужен миллиард рублей. Мы можем выйти на серьезные позиции российского кино только в случае создания системы "Госкино" с бюджетом минимум 100 миллиардов в год, который будет тратиться только на отечественное кино», - заявил он.

Ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин сообщил «Радиоточке НСН», что отказ от теневого кинопроката и предсеансного обслуживания не оправдал финансовые ожидания кинотеатров.

