«После ухода основного каста, я перестал следить за франшизой. Она ушла в какое-то странное направление, но у нее всегда были хорошие сборы, даже когда главным героем уже был не Орландо Блум, когда появились новые герои. Тем не менее вся франшиза катилась на Джеке Воробье, он главный герой этой франшизы. На счет "уйти красиво" — понятно, что это отмазка, чтобы поучаствовать в чем-то, что закончилось, и вроде возвращаться не очень хорошо, но ради гонорара можно. Мне кажется, здесь только желание заработать, ничего плохого в этом нет», - заметил он.

Кроме того, критик предположил, что возвращение Деппа в «Пираты Карибского моря» станет для актера «вторым шансом попасть в высшую лигу».