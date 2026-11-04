За гонораром и пиаром: BadComedian объяснил, зачем Депп вернется в «Пираты Карибского моря»
Блогер Евгений Баженов в эфире НСН заметил, что в последнее время актер больше известен аудитории своими скандалами, а не крупными ролями.
Голливудский актер Джонни Депп вернется в новую часть «Пиратов Карибского моря» только ради гонорара и пиара, это станет для него «вторым шансом попасть в высшую лигу». Об этом в беседе с НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Ранее американский актер Джонни Депп в интервью Entertainment Tonight объявил о готовности вернуться к роли капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». По словам звезды, это случится, если создатели шестой части фильма смогут предложить ему достойную идею для развязки истории.
Актер подчеркнул, что «хоть завтра» готов снова работать с продюсером франшизы Джерри Брукхаймером «над чем угодно» и помочь создателям уйти красиво. По мнению Баженова, Депп вернется в проект только ради гонорара.
«После ухода основного каста, я перестал следить за франшизой. Она ушла в какое-то странное направление, но у нее всегда были хорошие сборы, даже когда главным героем уже был не Орландо Блум, когда появились новые герои. Тем не менее вся франшиза катилась на Джеке Воробье, он главный герой этой франшизы. На счет "уйти красиво" — понятно, что это отмазка, чтобы поучаствовать в чем-то, что закончилось, и вроде возвращаться не очень хорошо, но ради гонорара можно. Мне кажется, здесь только желание заработать, ничего плохого в этом нет», - заметил он.
Кроме того, критик предположил, что возвращение Деппа в «Пираты Карибского моря» станет для актера «вторым шансом попасть в высшую лигу».
«И пиар. В последнее время у Джонни Деппа, не сказать, что было много проектов мегакрупных. Зритель безусловно перенасытился Джонни Деппом в какой-то момент, и он отошел на второй план. Он не отсвечивал. Может быть, это его второй шанс опять выйти в самую высшую лигу, зарабатывать очень много денег. В последнее время он больше известен аудитории скорее с судами, с женой и так далее», - заключил собеседник НСН.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Джонни Депп настолько прекрасно попал в роль Джека Воробья, что его возвращение во франшизу «Пиратов Карибского моря» обеспечит ей невообразимый успех.
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