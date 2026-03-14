«Битва», Бронзит и Шаламе: Кто заберет «Оскар» в 2026 году
Российская анимация «Три сестры» номинирована на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм».
98-я церемония вручения главной кинопремии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2025 год состоится вечером 15 марта 2026 года. Мероприятие пройдет в театре «Долби» в Голливуде в Лос-Анджелесе. Ведущим церемонии, как и в 2025 году, станет американский комик Конан О’Брайен.
Главную награду за «Лучший фильм» кинокритики пророчат ленте «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. При этом у российского режиссера Константина Бронзита тоже есть все шансы получить «Оскар» за «Лучший короткометражный мультфильм».
НОМИНАНТЫ И «БИТВА» АНДЕРСОНА
В этот раз на главную кинонаграду в номинации «Лучший фильм» претендуют криминальный триллер «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона, драмеди «Бугония» Йоргоса Лантимоса, байопикр Джоша Сафди «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, киноадаптация романа «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и хоррор «Грешники». У него исторически рекордное количество номинаций — 16.
Кроме того, среди номинаций фильма ужасов режиссера Райана Куглера такие ключевые категории, как «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучший оригинальный сценарий». По числу номинаций хоррор превзошел «Титаник», «Все о Еве» и «Ла-Ла Лэнд». У этих картин их было по 14. При этом кинокритика Давида Шнейдерова не удивили 16 номинаций «Грешников» на «Оскар».
«Это решение академиков. Награды за технические номинации фильм "Грешники", скорее всего, получит. Был прецедент, когда "Оскара" получил фильм про Ганнибала Лектора (психологический фильм ужасов "Молчание ягнят" получил в 1991 году "Оскар" в пяти самых престижных номинациях - прим. НСН). Собственно, фильм про каннибала получил главную награду. И Энтони Хопкинс, и Джоди Фостер были отмечены. Так бывает. В американской киноакадемии шесть тысяч человек, и предсказать их решение невозможно. Не бывает, чтобы из всех номинаций не дали ни одной награды. Обычно одну-две второстепенные картина все-таки получает. По-моему, первый "Аватар" получил огромное количество номинаций, а в результате все обошлось наградами во второстепенных номинациях. Кстати, "Титаник", который получил 11 "Оскаров" и, в том числе "Оскар" за "Лучший фильм", не получил награду ни за "Лучшую мужскую роль", ни за "Лучшую женскую роль", ни за роли второго плана», - напомнил он в беседе с НСН.
Однако Шнейдеров все же считает, что главной кинонаграды за 2025 год достойна картина «Битва за битвой».
«Реальный претендент на большинство наград — это "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Очень интересная борьба будет между Хоакином Фениксом и Шоном Пеном за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Битва за битвой", и, конечно, Тимоти Шаламе с Леонардо Ди Каприо в номинации "Лучшая мужская роль". На мой взгляд, очевидно, что фильм Пола Томаса Андерсона получит "Оскар". Я лично знаком с Полом Томасом Андерсоном. Мы познакомились с ним, когда он выпускал картину "Ночи в стиле буги". Он чрезвычайно вдумчивый, дотошный, невероятно талантливый парень», - зявил критик в разговоре с НСН.
На втором месте по числу потенциальных наград — картина «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, а на третьем — ленты «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность». В числе номинантов в этой категории также картины «Гамнет», «Секретный агент», «Сны поездов» и «F1».
За победу в номинации «Лучшая режиссура» поборются Хлоя Чжао («Хамнет»), Джош Сафди («Марти Великолепный»), Пол Томас Андерсон («Битва за битвой») Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Райан Куглер («Грешники»). В категории «Лучший оригинальный сценарий» представлены сценаристы картин «Голубая луна», «Простая случайность», «Марти Великолепный», «Сентиментальная ценность» и «Грешники».
На «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» номинированы Тимоти Шаламе за игру в ленте «Марти Великолепный», Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой», Итан Хоук — «Голубая луна», Майкл Б. Джордан — «Грешники» и Вагнер Моура — «Секретный агент». На победу в категории «Лучшая женская роль» претендуют Джесси Бакли («Хамнет»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Эмма Стоун («Бугония»).
«Я думаю, скорее всего, статуэтку получит Тимоти Шаламе, хотя Ди Каприо тоже достоин, еще достоин Шон Пенн, но он номинируется где-то во вторых ролях, тоже в фильме "Битва за битвой". Я думаю, что это год Тимоти Шаламе. Он пошел на определенную смелость в работе над фильмом "Марти Великолепный"», - заметила в интервью НСН кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов «Original+» Сусанна Альперина.
РОССИЙСКИЙ «ОСКАР»: «СЕСТРЫ» БРОНЗИТА
Между тем, короткометражный мультфильм «Три сестры» российского режиссера Константина Бронзита тоже был номинирован на «Оскар». Он поборется за награду в категории «Лучший короткометражный мультфильм». До этого режиссер дважды номинировался на «Оскар» с мультфильмами «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).
Сам мультипликатор в интервью НСН не исключил, что именно его работа сможет получить статуэтку, хотя анимации конкурентов тоже сильны.
«Этот фильм очень выстраданный, я делал его примерно семь лет. Судьба фильма на фестивалях была непростой. Шансы на победу усложнились, математически теперь один к пяти. Но они всегда есть. Я вижу остальных номинантов, всех посмотрел. Там есть работы послабее и посильнее. И англичане сильные, и французы сильные, американец сильный. Но шансы все равно есть», - заметил режиссер.
Кроме работы Бронзита в этой номинации также представлены фильмы «Бабочка» Флоранса Мьеля от Франции, «Вечнозеленый» Нейтана Энгельхардта и Джереми Спирса от США, «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски от Канады и «Пенсионный план» Джона Келли и Эндрю Фридмана от Ирландии.
Давид Шнейдеров назвал новую номинацию Бронзита на «Оскар» главным событием.
«Это для нас должно быть главное событие, потому что у Бронзита это не первая попытка занять пьедестал на "Оскаре", но, на самом деле, абсолютно реальная. Он пошел на уникальный шаг, подписав в титрах себя псевдонимом, исходя из того, что его имя уже работает на него, и что, только благодаря наличию в титрах фамилии Бронзит, его мультфильм становится претендентом на какие-то награды. Он решил проверить качество своей работы. И тем не менее фильм получил номинацию на "Оскар"», - отметил кинокритик в разговоре с НСН.
При этом Бронзит рассказал, что отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм под Запад. По его словам анимация «Три сестры» не создавалась с оглядкой на какие-либо специальные требования или политическую повестку.
Мультипликатор объяснил распространенное заблуждение о том, что все фильмы, претендующие на «Оскар», должны соответствовать определенной «повестке». Он отметил, что особые требования Американской киноакадемии действуют лишь для одной номинации — «Лучший фильм». Поэтому, чтобы претендовать на эту награду, картина должна соответствовать критериям разнообразия, в том числе в плане представленности разных рас и меньшинств, а на церемонии награду получает продюсер. При этом другие номинации, включая категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм», к которой отнесен фильм «Три сестры», подобными ограничениями не регулируются, добавил Бронзит.
«Это просто мультфильм. Под какие‑то специальные навязанные сверху критерии мы его не подгоняли», - приводит слова режиссера ТАСС.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал 16 номинаций на «Оскар» фильма ужасов «Грешники» попыткой хайповать и привлечь внимание. Однако, по его мнению, несколько статуэток по технической части, в том числе за звук и монтаж, картина должна забрать.
