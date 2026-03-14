«Битва», Бронзит и Шаламе: Кто заберет «Оскар» в 2026 году

Кроме того, среди номинаций фильма ужасов режиссера Райана Куглера такие ключевые категории, как «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучший оригинальный сценарий». По числу номинаций хоррор превзошел «Титаник», «Все о Еве» и «Ла-Ла Лэнд». У этих картин их было по 14. При этом кинокритика Давида Шнейдерова не удивили 16 номинаций «Грешников» на «Оскар».

«Это решение академиков. Награды за технические номинации фильм "Грешники", скорее всего, получит. Был прецедент, когда "Оскара" получил фильм про Ганнибала Лектора (психологический фильм ужасов "Молчание ягнят" получил в 1991 году "Оскар" в пяти самых престижных номинациях - прим. НСН). Собственно, фильм про каннибала получил главную награду. И Энтони Хопкинс, и Джоди Фостер были отмечены. Так бывает. В американской киноакадемии шесть тысяч человек, и предсказать их решение невозможно. Не бывает, чтобы из всех номинаций не дали ни одной награды. Обычно одну-две второстепенные картина все-таки получает. По-моему, первый "Аватар" получил огромное количество номинаций, а в результате все обошлось наградами во второстепенных номинациях. Кстати, "Титаник", который получил 11 "Оскаров" и, в том числе "Оскар" за "Лучший фильм", не получил награду ни за "Лучшую мужскую роль", ни за "Лучшую женскую роль", ни за роли второго плана», - напомнил он в беседе с НСН.