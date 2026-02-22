«Желтые письма» и «Спасение»: Берлинский кинофестиваль выиграла Турция

Другие призы в основной программе распределились следующим образом. Спецприза жюри была удостоена драма независимого американского режиссера Лэнса Хаммера «Королева на море» / «Queen at Sea» о старости, деменции и выборе, которые дети делают за пожилых родителей. Сыгравшие в этом фильме пожилую пару британцы Анна Калдер-Маршалл и Том Кортни получили еще и награды за роли второго плана. «Медведь» за режиссуру достался Гранту Джи и его биографической истории «Всем нравится Билл Эванс» / «Everybody Digs Bill Evans» о знаменитом джазовом пианисте.

За сценарий отметили Женевьев Дюлюд-Десель, сценаристку и режиссера фильма «Нина Роза» / «Nina Roza» об искусствоведе, который давно уехал из родной страны, прожил жизнь за океаном, но однажды в связи с работой вернулся в родные места. Награда за главную роль ожидаемо досталась немецкой кинозвезде Сандре Хюллер за ее работу в исторической драме «Роза» / «Rose» австрийца Маркуса Шляйнцера. Это фильм о женщине во времена Тридцатилетней войны, которая выдавала себя за мужчину, пытаясь получить в наследство ферму и влиться в деревенское сообщество.



В своих оценках конкурсной программы члены большого жюри разошлись как с критикой, так и с независимыми жюри. Например, премия Федерации кинокритики и кинопрессы FIPRESCI досталась яркой и теплой картине уроженца Чада и любимца Канн и Венеции парижанина Махмада-Салеха Харуна «Сумсум, ночь звезд» / «Soumsoum, la nuit des astres» о девушке из африканской деревни, которой тесно в ее маленьком консервативном сообществе. А награды двух главных параллельных жюри - экуменического и жюри газеты Morgenpost (первое — главная общественная премия фестиваля, второе - неформальный приз зрительских симпатий Берлинале) получили «Мухи» / «Moscas» мексиканца Фернандо Эмбке, трогательная драмеди о внезапной дружбе мальчика, который ждет маму из больницы, и его суровой квартирной хозяйки. Простая теплая человеческая история, которую жюри основного конкурса 76-го Берлинского Международного кинофестиваля не оценило.

