Президент Румынии заявил о готовности страны к объединению с Молдавией

Румыния готова к процессу объединения с Молдавией. Об этом заявил президент страны Никушор Дан, передает РИА Новости.

Ранее лидер Молдавии Майя Санду назвала объединение республики с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.

Дан выразил мнение, что позиция Румынии не изменилась с 2018 года, когда прошло единогласное голосование парламента.

«Тогда было заявлено, что Румыния готова в любой момент, когда этого захотят граждане Республики Молдова», - указал политик.

По его словам, все зависит от стремлений и демократических желаний молдаван.

Между тем Молдавия решила официально покинуть Содружество Независимых Государств. Процедура выхода завершится в апреле следующего года, пишет Ura.ru.

