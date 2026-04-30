Президент Румынии заявил о готовности страны к объединению с Молдавией
Румыния готова к процессу объединения с Молдавией. Об этом заявил президент страны Никушор Дан, передает РИА Новости.
Ранее лидер Молдавии Майя Санду назвала объединение республики с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
Дан выразил мнение, что позиция Румынии не изменилась с 2018 года, когда прошло единогласное голосование парламента.
«Тогда было заявлено, что Румыния готова в любой момент, когда этого захотят граждане Республики Молдова», - указал политик.
По его словам, все зависит от стремлений и демократических желаний молдаван.
Между тем Молдавия решила официально покинуть Содружество Независимых Государств. Процедура выхода завершится в апреле следующего года, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты с ВС
- Врач предупредила об угрозе для зрения из-за долгой работы за экраном
- Наличие в духах «убийственных» компонентов назвали ахинеей
- Президент Румынии заявил о готовности страны к объединению с Молдавией
- Полгода и больше: Юрист рассказал, как не нарваться на задержку сдачи жилья
- Ковалев призвал изъять песни Пугачевой в пользу государства
- В Пермском крае беспилотник атаковал промышленную площадку
- В Омске при столкновении автобуса с опорой ЛЭП пострадали шесть человек
- В Нидерландах могут аннулировать результаты более 100 футбольных матчей
- Новак: Россия не собирается выходить из ОПЕК+