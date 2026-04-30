Сегодня передача ключей у крупных застройщиков задерживается в среднем на полгода, но сроки иногда затягиваются, рассказал НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.

Первая пятерка российских девелоперов возводит больше 15% жилья с задержками — сейчас это уже 2,4 млн кв. м, следует из информации Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Эксперты считают, что дальнейший рост проблемных объектов вполне возможен. Если ключевая ставка не снизится ниже 13% до лета, то доля проектов с просрочками у топ-5 застройщиков может превысить 20% к концу года, пишут «Известия». Бутовичев рассказал, как не попасть на задержку.