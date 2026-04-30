Полгода и больше: Юрист рассказал, как не нарваться на задержку сдачи жилья
Денис Бутовичев заявил НСН, что ориентироваться только на репутацию самого застройщика при выборе объекта недостаточно.
Сегодня передача ключей у крупных застройщиков задерживается в среднем на полгода, но сроки иногда затягиваются, рассказал НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
Первая пятерка российских девелоперов возводит больше 15% жилья с задержками — сейчас это уже 2,4 млн кв. м, следует из информации Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Эксперты считают, что дальнейший рост проблемных объектов вполне возможен. Если ключевая ставка не снизится ниже 13% до лета, то доля проектов с просрочками у топ-5 застройщиков может превысить 20% к концу года, пишут «Известия». Бутовичев рассказал, как не попасть на задержку.
«Сегодня передача ключей у крупных застройщиков задерживается в среднем на полгода. Конечно, многие зависит от застройщика в этом плане. Есть застройщики, у которых вообще нет просрочек. При этом у некоторых срок просрочки увеличивается, так как полгода – это средний показатель по рынку», - отметил он.
При этом Бутовичев подчеркнул, что и у крупных застройщиков бывают объекты с разной степенью юридических рисков.
«Я бы посоветовал смотреть на конкретный объект, это тоже влияет, не только репутация застройщика. Перед покупкой новостройки мало ориентироваться на то, что это большой проект крупного застройщика, который аккредитован в крупнейших банках. Это совсем поверхностный подход, нужно глубоко анализировать каждый объект, вплоть до корпуса в конкретном жилом комплексе. И тут можно не угадать, но это единственный возможный вариант проверить, возможна ли задержка. Я советую обратиться к специалисту, который занимается проверкой новостроек на юридические риски», - добавил собеседник НСН.
Горячие новости
