«Безопасных регионов больше нет»: Как украинские дроны долетают до Урала
Силы ПВО уничтожили за ночь 189 дронов ВСУ над регионами России, при этом география атак беспилотников значительно расширилась, БПЛА долетают даже до Урала. СМИ сообщают о взрывах в Перми, работают системы ПВО.
Российские силы ПВО сбили за ночь 189 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны страны. БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.
КУДА ДОЛЕТАЮТ
Примечательно, что вражеские дроны добрались и до более дальних регионов. Так, утром 30 апреля в Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность». В аэропорту Большое Савино введены ограничения на вылет и прилет самолетов, введен режим «Ковер» на 150 километров. Местные жители сообщают о звуках сирен.
Атака региона продолжается второй день подряд, накануне беспилотники пытались атаковать одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. Об этом сообщил в соцсетях глава регина Дмитрий Махонин.
Местные жители сообщают о серии взрывов и утром 30 апреля. Очевидцы сообщают, что виден дым в одном из районов города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Также 30 апреля в аэропорту Екатеринбурга введены ограничения, они быстро были сняты, но атаки на регион также продолжаются вторую ночь подряд.
Аэропорт Оренбурга (имени Ю.А. Гагарина) после временных ограничений, введенных из-за угрозы атаки БПЛА 29 апреля, уже возобновил работу в штатном режиме, принимая и выпуская рейсы. При этом 30 апреля в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом предупредил губернатор региона Евгений Солнцев.
По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько промышленных предприятий в Оренбургской области.
Военные эксперты обратили внимание на то, что 29 апреля, когда Украина атаковала Орск и Оренбург, украинский дрон упал на севере Актюбинской области Казахстана - в 20 километрах от Орска.
Военный эксперт Владислав Шурыгин еще до этой атаки предполагал, что украинские дроны на Урал могут лететь не с территории Украины, а из Казахстана.
«На территории Казахстана вполне могли быть развернуты секретные базы сборки и запуска украинских беспилотников. Для этого необходимы пара арендованных ангаров, группа украинских диверсантов и, привезённые с Украины, разобранные дроны», - написал он в соцсетях.
КАК ЗАЩИЩАТЬ
Еще 17 марта секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Урал больше не считается недосягаемым для ударов с территории Украины.
«Первоочередными целями противника являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса. А динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», - сказал он на выездном совещании в регионе.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, как Киеву удается атаковать Пермский край.
«Я думаю, запускают беспилотники самолётного типа — такие, как "Лютый" и подобные, с территории Украины. Судя по всему, противник уже использует искусственный интеллект. Запуск производится где-то около девяти часов вечера, пока ещё темно. Беспилотники летия примерно со скоростью 200 километров в час всю ночь и под утро прибывают к цели», - сказал он aif.ru.
При этом он подчеркнул, что системы ПВО не могут прикрыть все объекты от атаки БПЛА. В связи с этим он призвал отдельно защищать важные нефтегазовые и другие комплексы. Для этого, по его словам, необходимо разворачивать мобильные группы непосредственно рядом с важными объектами, чтобы контролировать ситуацию в постоянном режиме.
28 апреля ВСУ вновь атаковали кубанский Туапсе. Беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу и порту — одному из крупнейших на Черном море. За месяц регион трижды подвергался атакам, есть пострадавшие и погибшие, из-за удара по НПЗ в городе вспыхнул пожар. Только 29 апреля МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на Туапсинском НПЗ.
Необходимо поставить в Туапсе переносные комплексы ПВО, зенитные пулеметы, дальнобойные средства, прикрыть на всех уровнях, это единственный вариант защиты сегодня, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
«Москву не могут «пробить», потому что мощная система ПВО в столице. На всех уровнях есть защита. ВСУ наносят удары по НПЗ, надо делать выводы о том, что они слабо защищены. Некоторые объекты не защищены должным образом. Чисто юридически Минобороны не имеет обязанности защищать, если это частный объект. Но это чисто юридически. В регионе сейчас организовали ПВО, но значит этого недостаточно. В Туапсе это уже не первый случай, поэтому надо создать недоступную ПВО, чтобы невозможно было атаковать, с наземными тактическими средствами поражения противника. Это вполне возможно сделать. Нужно поставить туда «Панцири», переносные комплексы ПВО, зенитные пулеметы, дальнобойные средства при необходимости. Необходимо прикрыть на всех уровнях, это единственный выход с вероятностью до 95% защиты. ВСУ продолжают наносить огромный материальный и моральный ущерб нам, дальше терпеть нельзя», - отметил он.
Предприятия в России следует обязать самостоятельно защищаться от беспилотников, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он напомнил, что закон, разрешающий частным охранным компания получать стрелковое оружие для защиты критически важных объектов от БПЛА, начал действовать в марте. И теперь они могут отражать атаки «вместе с подразделениями Минобороны».
