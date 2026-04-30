Местные жители сообщают о серии взрывов и утром 30 апреля. Очевидцы сообщают, что виден дым в одном из районов города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Также 30 апреля в аэропорту Екатеринбурга введены ограничения, они быстро были сняты, но атаки на регион также продолжаются вторую ночь подряд.

Аэропорт Оренбурга (имени Ю.А. Гагарина) после временных ограничений, введенных из-за угрозы атаки БПЛА 29 апреля, уже возобновил работу в штатном режиме, принимая и выпуская рейсы. При этом 30 апреля в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом предупредил губернатор региона Евгений Солнцев.

По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько промышленных предприятий в Оренбургской области.

Военные эксперты обратили внимание на то, что 29 апреля, когда Украина атаковала Орск и Оренбург, украинский дрон упал на севере Актюбинской области Казахстана - в 20 километрах от Орска.

Военный эксперт Владислав Шурыгин еще до этой атаки предполагал, что украинские дроны на Урал могут лететь не с территории Украины, а из Казахстана.

«На территории Казахстана вполне могли быть развернуты секретные базы сборки и запуска украинских беспилотников. Для этого необходимы пара арендованных ангаров, группа украинских диверсантов и, привезённые с Украины, разобранные дроны», - написал он в соцсетях.

КАК ЗАЩИЩАТЬ

Еще 17 марта секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Урал больше не считается недосягаемым для ударов с территории Украины.

«Первоочередными целями противника являются объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса. А динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», - сказал он на выездном совещании в регионе.