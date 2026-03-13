С 21 мая 2026 года в прокат выходит семейная комедия Павла Воронина «Богатыри» с Романом Курцыным и Романом Постоваловым в главных ролях. По сюжету нового фильма мальчик Ваня случайно находит портал, который переносит его во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе героям предстоит отыскать волшебные артефакты в современном мире. Сычев отметил, что картина продолжит тренд на семейное фэнтези в прокате.

«Понятно одно – сегодня аудитории нужны семейные фэнтези-фильмы. Кино для россиян - один из самых дешевых видов досуга. Любой приличный кружок в большом городе за час сейчас стоит в несколько раз дороже, чем поход в кино. Детей девать некуда, поэтому родители ведут их в кинотеатры, им нужны семейные фэнтези-фильмы. Поэтому на первых местах картины Сарика Андреасяна, «Царевна-лягушка2». «Богатыри» тоже будут на первом месте, поскольку это тот самый семейный контент», - сказал он.