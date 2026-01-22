«Был предсказуемый список номинантов. Единственное, что я не считаю «Франкенштейна» достойным победы в номинации за лучший фильм, но, видимо, киноакадемики считают иначе. На мой взгляд, главные соперники – это «Битва за битвой», и, скорее всего, этот фильм «Оскар» и получит, а также «Сентиментальная ценность» — это фильм, за который болею лично я. Поэтому посмотрим, как будет. Но я еще не смотрела фильм «Хамнет». Я думаю, скорее всего, статуэтку получит Тимоти Шаламе, хотя Ди Каприо тоже достоин, еще достоин Шон Пенн, но он если и номинируется, то где-то во вторых ролях, тоже в фильме «Битва за битвой». Я думаю, что это год Тимоти Шаламе. Он пошел на определенную смелость в работе над фильмом «Марти Великолепный». Каждый может оценить этот фильм в прокате», - рассказала она.

Альперина подчеркнула, что многое зависит от студии, которая продвигает фильм, а многие хорошие работы оказалась за бортом списка номинантов.

«Я расстроена, что нигде не номинируется «Аватар», я понимаю, что там мог быть слабый сценарий, но съемки, эффекты, технологии на высоте, он мог бы номинироваться. Я удивлена, что не номинируется должным образом режиссер Джафар Панахи. Наверное, больше номинаций я дала бы фильму «Сират», но режиссер молодой, у него все еще впереди. Это касается и Евы Виктор, которая сняла прекрасный дебют «Прости, детка». Самое большое удивление для меня то, что вообще где-то по дороге к «Оскару» потерялся фильм «Атропия». Это такая военная сатира о том, как создан спецлагерь, где тренируют поведение людей на войне. Мы видим таланты режиссеров и создателей фильма, но мы еще видим таланты маркетинговых студий, которые фильмами занимаются. Вот, например, у «Марти Великолепного» очень масштабная кампания по продвижению. Мы знаем студии, допустим, NEON, которые очень серьезно продвигают фильмы. И часто попадание фильма в номинацию еще зависит от силы продвижения. Надо отдавать себе в этом отчет. И победа, кстати, тоже», - заключила собеседница НСН.

Ранее фильм «Хэмнет» получил награду «Золотой глобус» в номинации «лучший драматический фильм», «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона стала лучшим художественным фильмом. Награду за лучшую актерскую работу получил Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»).

Церемония вручения премии «Оскар» 2026 года (98-я по счету) состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, напоминает «Радиоточка НСН».

