В Омске при столкновении автобуса с опорой ЛЭП пострадали шесть человек
30 апреля 202610:03
Пассажирский автобус врезался в опору линий электропередач в Омске. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, на улице Маяковского 64-летний водитель автобуса допустил столкновение с опорой ЛЭП.
В момент ЧП в салоне транспортного средства находились 30 человек.
«Шестеро из них обратились за медицинской помощью: четверо мужчин (74, 70, 39 и 26 лет) и две женщины (67 и 50 лет)», - указали в УМВД.
Ранее в Кургане столкнулись пять авто, в том числе пассажирский автобус, пишет Ura.ru. Пострадали два человека.
Горячие новости
- В Омске при столкновении автобуса с опорой ЛЭП пострадали шесть человек
- В Нидерландах могут аннулировать результаты более 100 футбольных матчей
- Новак: Россия не собирается выходить из ОПЕК+
- «Безопасных регионов больше нет»: Как украинские дроны долетают до Урала
- Лавров написал стихи к песне Маршала «Эти даты»
- От Армстронга до Синатры: Названы самые популярные джазмены у россиян
- В Магаданской области обрушился рудник
- При инциденте на северо-западе Москвы пострадал человек
- В 14 регионах России сбили 189 украинских БПЛА
- Поражение Украины или перемирие: О чем договорились Путин и Трамп