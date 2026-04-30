Новак: Россия не собирается выходить из ОПЕК+

Россия не собирается выходить из ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Зампред правительства отметил, что РФ как крупнейшая страна-производитель нефти не планирует покидать кооперацию.

«Считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризисов, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме», - цитирует Новака РИА Новости.

Вице-премьер заключил, что страна продолжит такую работу.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, напоминает Ura.ru.

