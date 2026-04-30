Лавров написал стихи к песне Маршала «Эти даты»

Министр иностранных дел Сергей Лавров и певец, народный артист России Александр Маршал совместно написали песню «Эти даты». Об этом пишет ТАСС.

Глава МИД обратился к зрителям церемонии вручения премии «Шансон года», выразив признательность за внимание к композиции.

«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», - указал Лавров.

В песне рассказывается о вехах, которые важны для человека, и их «никто не посмеет отнять».

Ранее Александр Маршал рассказал, что Сергей Лавров подарил ему книгу своих стихотворений, и музыкант написал четыре песни на стихи министра, пишет Ura.ru.

