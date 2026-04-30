Лавров написал стихи к песне Маршала «Эти даты»
Министр иностранных дел Сергей Лавров и певец, народный артист России Александр Маршал совместно написали песню «Эти даты». Об этом пишет ТАСС.
Глава МИД обратился к зрителям церемонии вручения премии «Шансон года», выразив признательность за внимание к композиции.
«Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», - указал Лавров.
В песне рассказывается о вехах, которые важны для человека, и их «никто не посмеет отнять».
Ранее Александр Маршал рассказал, что Сергей Лавров подарил ему книгу своих стихотворений, и музыкант написал четыре песни на стихи министра, пишет Ura.ru.
- От Армстронга до Синатры: Названы самые популярные джазмены у россиян
- В Магаданской области обрушился рудник
- При инциденте на северо-западе Москвы пострадал человек
- В 14 регионах России сбили 189 украинских БПЛА
- Поражение Украины или перемирие: О чем договорились Путин и Трамп
- Трамп назвал Ормузский пролив «проливом Трампа»
- Россия вошла в топ-5 крупнейших экспортеров чипсов по итогам прошлого года
- Музаев: Устный экзамен по истории для 9 классов введут не ранее 2028 года
- Биолог Чумаков: Невозможно создать вирус, атакующий конкретную этногруппу