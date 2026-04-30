Наличие в духах «убийственных» компонентов назвали ахинеей
Анна Дычева заявила НСН, что международные правила четко контролируют производство парфюмерии.
В парфюмерии контролируется содержание абсолютно любых веществ, духи не могут быть опасны для человека, заявила председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН.
Духи медленно убивают организм, пишет GQ со ссылкой на исследования. Отмечается, что эксперты проверили десяток премиальных брендов вроде Guerlain, Bvlgari и Zielinski & Rozen и нашли в них фталаты, которые разрушают ДНК, накапливаясь в организме. У мужчин эта химия бьёт по потенции и качеству спермы, а у женщин повышает риск бесплодия. Дычева эту информацию опровергла.
«Я даже не хочу комментировать эту ахинею, это настолько странная, старая и детская тема… Я даже не понимаю, какая цель у такого запугивания людей. Это неправда, это все ерунда. Даже не хочется тратить время на подобные якобы исследования. Эта «опасная» тема всплывает в интернете каждые полгода. Есть люди, которые просто любят кошмарить, вот они на эту тему любят говорить. Есть международные правила, которые контролируют производство парфюмерии. У нас определено количество содержания любых веществ в парфюмерии, чтобы не нанести вред человеку. Поэтому в котлете может быть больше вредного, чем в духах», - рассказала она.
Ранее сопредседатель Союза потребителей Петр Шелищ в пресс-центре НСН заявил, что чаще всего покупатель, выбирая парфюм, не знает четко, чего хочет, и делает выбор в пользу красивой упаковки и приятной цены, что играет не на руку российским производителям.
