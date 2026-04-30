Ковалев призвал изъять песни Пугачевой в пользу государства

Песни певицы Аллы Пугачевой следует изъять в пользу государства как интеллектуальное имущество, считает бизнесмен и артист Андрей Ковалев. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.

Ковалев отметил, что хиты, которые ассоциируются с образом Пугачевой, можно передать другим исполнителям, а саму артистку следует предать забвению. По словам предпринимателя, певица допускала оскорбления в адрес российского президента и народа и «не имеет права на то, чтобы здесь пропагандировалось ее творчество».

«Она написала эти песни или не она, разницы никакой нет <…>. Хиты должны быть изъяты в доход государства», — указал Ковалев.

Как отметил артист, он сам с удовольствием исполнял бы некоторые песни Пугачевой, например, хит из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» на музыку Микаэла Таривердиева.

Ранее представитель Пугачевой Елена Чупракова опровергла сообщения о приезде артистки в Россию.

