В Нидерландах могут аннулировать результаты более 100 футбольных матчей
Результаты по меньшей мере 133 футбольных матчей высшего дивизиона чемпионата Нидерландов могут признать недействительными в связи с нарушениями при оформлении документов игроков. Об этом сообщает канал ESPN.
По его данным, некоторые футболисты выходили на поле без необходимых документов. Многие игроки получали второе гражданство - Индонезии, Суринама либо Кабо-Верде, чтобы выступать за национальные сборные. По законодательству в таких случаях спортсмены могли утратить гражданство Нидерландов и были обязаны оформлять разрешение на работу.
«Если игрок отказывается от своего нидерландского гражданства, он попадает в другую юрисдикцию. Фактически он становится иностранцем», - отметил профессор спорта и права Марьян Ольферс.
Возможные нарушения не отслеживали на протяжении нескольких лет. Однако весной клуб «НАК Бреда» обратил внимание на проблему и потребовал переиграть один из матчей.
Между тем Норвегия предоставила гражданство российскому вратарю клуба «Буде-Глимт» Никите Хайкину, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- В Пермском крае беспилотник атаковал промышленную площадку
- В Омске при столкновении автобуса с опорой ЛЭП пострадали шесть человек
- В Нидерландах могут аннулировать результаты более 100 футбольных матчей
- Новак: Россия не собирается выходить из ОПЕК+
- «Безопасных регионов больше нет»: Как украинские дроны долетают до Урала
- Лавров написал стихи к песне Маршала «Эти даты»
- От Армстронга до Синатры: Названы самые популярные джазмены у россиян
- В Магаданской области обрушился рудник
- При инциденте на северо-западе Москвы пострадал человек
- В 14 регионах России сбили 189 украинских БПЛА