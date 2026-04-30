В Нидерландах могут аннулировать результаты более 100 футбольных матчей

Результаты по меньшей мере 133 футбольных матчей высшего дивизиона чемпионата Нидерландов могут признать недействительными в связи с нарушениями при оформлении документов игроков. Об этом сообщает канал ESPN.

По его данным, некоторые футболисты выходили на поле без необходимых документов. Многие игроки получали второе гражданство - Индонезии, Суринама либо Кабо-Верде, чтобы выступать за национальные сборные. По законодательству в таких случаях спортсмены могли утратить гражданство Нидерландов и были обязаны оформлять разрешение на работу.

«Если игрок отказывается от своего нидерландского гражданства, он попадает в другую юрисдикцию. Фактически он становится иностранцем», - отметил профессор спорта и права Марьян Ольферс.

Возможные нарушения не отслеживали на протяжении нескольких лет. Однако весной клуб «НАК Бреда» обратил внимание на проблему и потребовал переиграть один из матчей.

Между тем Норвегия предоставила гражданство российскому вратарю клуба «Буде-Глимт» Никите Хайкину, пишет Ura.ru.

