В Пермском крае беспилотник атаковал промышленную площадку
30 апреля 202610:30
Одна из промышленных площадок в Пермском крае поверглась налету беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин на платформе «Макс».
«Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет», - указал губернатор.
Жизни и здоровью населения ничего не угрожает. Кроме того, нет угрозы химической опасности.
Накануне на производственной площадке в пригороде Перми произошел пожар из-за атаки украинского БПЛА, пишет Ura.ru.
