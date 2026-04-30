В Пермском крае беспилотник атаковал промышленную площадку

Одна из промышленных площадок в Пермском крае поверглась налету беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин на платформе «Макс».

Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае

«Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет», - указал губернатор.

Жизни и здоровью населения ничего не угрожает. Кроме того, нет угрозы химической опасности.

Накануне на производственной площадке в пригороде Перми произошел пожар из-за атаки украинского БПЛА, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
