«Приносит деньги!»: Бутман заявил о нераздельности культуры и экономики
10 июня 202417:07
Светлана Ключкина
Александра Веснина
Культуру необходимо обсуждать в рамках экономики, потому что эти две сферы взаимосвязаны, заявил НСН Игорь Бутман.
Джазмен, народный артист РФ Игорь Бутман в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказал спецкору НСН, почему важно обсуждать на форуме вопросы культуры.
«Культура важна и для экономики страны, потому что люди работают, а после работы они должны читать книги, ходить в кино, слушать музыку. Это все взаимосвязано. Культуру нужно обсуждать на экономическом форуме, потому что культурные составляющие завязаны на финансах. Музыка за границей, например, приносит огромные деньги. Есть газодобывающая промышленность, есть нефть, есть интеллектуальная составляющая, а есть музыка. У нас есть культура, которую надо поддерживать, есть культура, которая зарабатывая сама, принося средства стране. Это огромный спектр направлений – не только джаз и театры, это и электронная музыка, и искусственный интеллект, поп-музыка. Все это очень важно, об надо говорить. Если мы что-то упустим, мы будем где-то проигрывать и задаваться вопросами по типу: «а почему голливудские фильмы снова обходят наши блокбастеры?» Мы видим, что мы можем создавать хорошее кино. Этому всему должно уделяться внимание, например, со стороны бизнеса, который может инвестировать средства в это. Это касается не только проблем нашей индустрии, но и глобальной экономической проблемы, которую мы можем решать с помощью культурной части нашей жизни», - сказал собеседник НСН.
Ранее певица, народная артистка РФ Анита Цой заявила спецкору «Радиоточки НСН», что сейчас в России очень много артистов, а людей из креативной индустрии не хватает.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru