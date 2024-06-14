«Каждый выбирает свой путь!»: Юлия Савичева о новых рок-песнях
14 июня 202419:04
Николай Грутов
Певица Юлия Савичева в эфире НСН отметила, что с гонорарами у нее «все шикарно».
Певица Юлия Савичева, посетившая красную дорожку на премии МУЗ-ТВ, в разговоре с НСН рассказала о совместной песне с блогером Джизусом и отметила, что рок ей нравился еще в подростковом возрасте.
«У меня (с гонорарами – ред. НСН) все шикарно! У меня много выступлений, концертов. 21 июня выходит песня с Джизусом. Вчера на его концерте мы впервые спели ее, народ уже припев поет, представляете? Мы просто выпустили сниппет, а уже поют! Все зависит от внутреннего ощущения… Каждый выбирает свой путь. Если мне с 16 лет нравился рок, альтернатива, то, так или иначе, вы это увидите и на моих концертах и в моих песнях. В песне и клипе "Не до любви" все выражается в направлении рок, а также в моем последнем альбоме "Под кожей"», - сказала Савичева.
В марте Юлия Савичева выпустила альбом «Под кожей». В него вошло шесть откровенных поп-рок-композиций, включая дуэт с Григорием Лепсом «Любовь оставляет шрамы», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru