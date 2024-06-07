Швыдкой: Подготовка «Интервидения» находится в активной стадии
Работа по подготовке первого телевизионного музыкального конкурса «Интервидение», который планируют провести в Москве, находится в активной стадии. Об этом заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.
По его словам, согласие на участие в смотре дали уже более десяти стран.
«Причем это и КНР, страны СНГ, страны ШОС, ряд стран Латинской Америки, Карибского моря. Я не исключаю, что в какой-то момент может подключиться и какая-то фигура из Европы», — рассказал Швыдкой.
Как отметил спецпредставитель президента, у конкурса нет ограничений относительно стран, однако «Интервидение» должно нести «наше понимание ценностей». По словам Швыдкого, России важно выступить с позицией государства, которое не «цензурирует что-то», но продвигает собственное понимание культуры.
В феврале МИД России объявило о начале работы по организации «Интервидения», ведомство содействует организаторам в налаживании международных контактов.
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