«Псой, Нью-Йорк и Лагутенко»: Создатели «Смешариков» о самых ярких каверах
В США песня из «Смешариков» прозвучала на идише, лучший «народный кавер» был на французском, а «Мумий тролль» спел «От винта» в совершенно неожиданной манере, сказали в эфире НСН Сергей Васильев и Марина Ланда.
Авторы музыки и песен к мультсериалу «Смешарики» Сергей Васильев и Марина Ланда в интервью НСН рассказали о самых интересных кавер-версиях песен из этого мультфильма.
7 июня отмечается День рождения культового мультсериала, ему исполнился 21 год! К этому приурочен концерт группы «СмешБэнд», в котором примут участие музыкант и телеведущий Александр Пушной, а также звезда джаза Мариам Мерабова. Васильев отметил, что проект «Смешкаверфест» начался с «народных каверов», а продолжили его уже профессиональные музыканты.
«Диапазон участников говорит сам за себя: от "Мумий Тролля" до Александра Пушного, от Светланы Сургановой до группы "Фрукты". Жесткие и ироничные "Кирпичи" и печальная космическая Света Бень, такой близкий к оригиналу Алексей Кортнев и невероятная Мариам Мерабова. Очень личный кавер сделал Митя Максимачев, с Билли Новиком мы потом не раз еще исполняли "Новогоднюю колыбельную". Николай Гусев (известный по группам "НОМ". "АВИА" и "Странные игры"), настоящая легенда питерского рока сделал версию песни "Мы не смеемся". При этом особое внимание мы хотели бы обратить на кавер Псоя Короленко. Псой взял песенку Совуньи. Она состоит из одних глаголов, это повседневные хлопоты наших бабушек: "красила и квасила, резала и мазала и т.д.". Подошел Павел (Псой) к делу очень серьезно. Он записывал музыкантов в Нью-Йорке, с клезмерскими музыкантами . Мы созванивались ночами и обсуждали близость подобранных нами глаголов к звучанию идиш. В итоге получилась фантастическая психоделическая еврейская сказка. Так что всем участникам "Смешкаверфеста", конечно, огромное спасибо», - сказал Васильев.
Со своей стороны, Марина Ланда рассказала, что первым хитом проекта стала песня на французском языке.
«Произошло это совершенно случайно. Часто проходя мимо станций метро, мы с Сергеем видели, как уличные музыканты поют наши песни. Мы решили, что это надо превратить в фестиваль, сначала сделали фестиваль для всех желающих, и там были совершенно удивительные каверы наших песен. Первое место получил дуэт из Пскова, они пели на французском языке "Ветер, ветер", сами перевели и сделали удивительную кавер-версию. А в профессиональной версии фестиваля для нас были большие сюрпризы. Например, "Мумий Тролль" спели «От винта» в совершенно неожиданной манере, "Billy`s band" новогоднюю колыбельную, а Псой Короленко записывался Нью-Йорке со своими музыкантами. Все ребята отнеслись к этому очень трепетно и с любовью. Все это – огромная радость и ответственность, потому что такая любовь обязывает авторов и дальше делать хорошо», - заключила собеседница НСН.
При этом Ланда высказала мнение, что и Светлана, Сурганова, Александр Пушной и другие авторы каверов к «Смешарикам» вполне могли бы озвучивать мультфильмы.
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова ранее говорила «Культурному гиду НСН», что исполняла на концертах «СмешБэнда» песни «Ниточка» и «Город Омск», но не прочь как-нибудь озвучить «замечательную хрюшку и принцессу» Нюшу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мэр Москвы и глава Республики Башкортостан подписали соглашение в рамках ПМЭФ
- Путин заявил, что США задолжали мировой экономике $54,3 трлн
- Белый дом сообщил, что США вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию
- Путин оценил идею создания «третьей столицы» в России
- Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с февраля 2025 года
- Байден и Зеленский договорились встретиться в Италии
- Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
- Питерский «Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов в соцсетях
- Путин призвал уважительно относиться к коммунизму и коммунистам
- Путин: Страны БРИКС превзошли G7 по общему ВВП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru