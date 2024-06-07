«Псой, Нью-Йорк и Лагутенко»: Создатели «Смешариков» о самых ярких каверах

Авторы музыки и песен к мультсериалу «Смешарики» Сергей Васильев и Марина Ланда в интервью НСН рассказали о самых интересных кавер-версиях песен из этого мультфильма.

7 июня отмечается День рождения культового мультсериала, ему исполнился 21 год! К этому приурочен концерт группы «СмешБэнд», в котором примут участие музыкант и телеведущий Александр Пушной, а также звезда джаза Мариам Мерабова. Васильев отметил, что проект «Смешкаверфест» начался с «народных каверов», а продолжили его уже профессиональные музыканты.