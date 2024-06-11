«Культурная столица мира!»: Бутман раскрыл подробности Moscow Jazz Festival
В этом году на Moscow Jazz Festival выступят музыканты из Африки, США, Индонезии, Израиля и других стран, а сам фестиваль будет отличаться от мероприятия прошлого года внутренним наполнением, заявил НСН Игорь Бутман.
Джазмен, народный артист РФ Игорь Бутман в беседе с НСН заявил, что Moscow Jazz Festival в этом году удивит поклонников джаза новым наполнением.
Джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival открылся в столичном Концертном зале имени Чайковского 10 июня. На открытии продюсер и создатель фестиваля Бутман выступил вместе со знаменитым американским вокалистом Аланом Харрисом.
«Будет много новых участников, которые не выступали на фестивале ранее. У фестиваля в этом году будет другое наполнение, будет много артистов из-за рубежа, приедут музыканты из Африки, США, Израиля, Индонезии, Таиланда, Узбекистана и других стран. Также у нас будут выступать наши музыканты, которых мы отобрали посредством конкурса. Это музыканты с Дальнего Востока, Урала, из Сибири. Мы надеемся, что поклонники джаза найдут в нашем фестивале все, что они любят. Поклонников джаза на наш фестиваль привлекает в том числе и наш красивый город, культурная столица мира! Также фестиваль интересен поклонникам искусства, поклонникам джаза, которые тонко разбираются во всех стилях и активно участвуют в процессе концерта», - сказал собеседник НСН.
Ранее Радио Jazz пригласило всех желающих отправиться в речное путешествие в компании музыканта Евгения Абрамова и его проекта Sakhra, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В четверг, 13 июня, на палубе яхты артисты представят новую программу под названием «Невский Дождь», а также исполнят композиции полюбившихся альбомов.
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