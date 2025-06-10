Участница «Интервидения» от Белоруссии заявила, что знает наизусть песни Шамана

Певица, представительница Белоруссии на международном конкурсе «Интервидение» Анастасия Кравченко призналась, что знает наизусть песни певца Шамана (Ярослава Дронова), который отправится на смотр от России. Об этом исполнительница рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам Кравченко, она не знакома лично с Шаманом, но надеется познакомиться на «Интервидении».

«Образ и песни классные. Некоторые знала наизусть еще до того, как случился его ошеломительный успех. Звезда такой величины будет представлять Россию. А я, Кравченко, — пока что начинающий артист», - отметила артистка.

Певица призналась, что заимствует много идей, концепций и образов у российских звезд.

«Раньше, когда спрашивали, кем ты вдохновляешься, то я называла Рианну или Леди Гагу. Но сейчас это больше российская поп-сцена. И мне бы очень хотелось записать хит с Димой Биланом», — добавила Кравченко.

Конкурс песни «Интервидение» пройдет впервые в Москве 20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Насти Кравченко
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