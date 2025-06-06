Максим Фадеев заявил, что написал песню на «Интервидение» не для Шамана

По его словам, в треке присутствуют «уверенные высокие ноты», так как он не знал, что Россию будет представлять Шаман. Однако в итоге выяснилось, что тональность менять не нужно потому.

«Шаман берёт удивительные ноты, и звучат они убедительно и красиво... Его диапазон позволяет любому композитору быть свободным в выборе тональности и интервальных скачков», - отметил композитор.

Фадеев добавил, что изначально задача передним стояла непростая, но ему было «приятно выполнять эту работу».

Ранее стало известно, что премьера песни «Прямо по сердцу», с которой Шаман представит РФ на «Интервидении», состоится 7 июня в рамках Премии МУЗ-ТВ 2025, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

