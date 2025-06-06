Максим Фадеев заявил, что написал песню на «Интервидение» не для Шамана

Песня «Прямо по сердцу» для российского участника конкурса «Интервидение» была написана не для певца Шамана (Ярослав Дронов). Об этом «Газете.Ru» рассказал композитор и продюсер Максим Фадеев.

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По его словам, в треке присутствуют «уверенные высокие ноты», так как он не знал, что Россию будет представлять Шаман. Однако в итоге выяснилось, что тональность менять не нужно потому.

«Шаман берёт удивительные ноты, и звучат они убедительно и красиво... Его диапазон позволяет любому композитору быть свободным в выборе тональности и интервальных скачков», - отметил композитор.

Фадеев добавил, что изначально задача передним стояла непростая, но ему было «приятно выполнять эту работу».

Ранее стало известно, что премьера песни «Прямо по сердцу», с которой Шаман представит РФ на «Интервидении», состоится 7 июня в рамках Премии МУЗ-ТВ 2025, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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