«Хлеб-соль и кимчи»: Анита Цой пожелала Шаману удачи на «Интервидении»

Она также анонсировала совместную работу с трендовыми молодыми артистами, которая увидит свет в сентябре.

«Я сейчас готовлю одну очень интересную коллаборацию с молодыми артистами, которые сами пишут песни. Они сейчас в тренде. Подробностей раскрывать не могу, чтобы не сглазить. В сентябре вы точно о ней услышите», - заинтриговала певица.

Ранее композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал, что именно он написал песню для Шамана. Композиция получила название «Прямо по сердцу». По словам Фадеева, в треке присутствуют «уверенные высокие ноты», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

