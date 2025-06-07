«Вся страна замирала»: Буйнов вспомнил об «Интервидении» в СССР
Александр Буйнов признался спецкору НСН, что для него «Интервидение» - что-то из глубоко советских времен.
Народный артист России Александр Буйнов в беседе со специальным корреспондентом НСН заявил, что даже не представляет, как будет выглядеть песенный конкурс «Интервидение».
Международный конкурс «Интервидение»-2025 состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет Шаман (Ярослав Дронов). Буйнов с иронией пожелал удачи организаторам конкурса, если их цель заключается в европеизации России.
«Для меня «Интервидение» - что-то из глубоко советских времен. Я помню, как вся страна замирала, когда начиналось «Интервидение». Не помню, что именно показывалось в это время, но это для советского зрителя это всегда было интересно. Что будет сейчас - посмотрим, я даже не представляю, что будет. Может быть, конкурс молодых исполнителей, а может быть, как в СССР балет из ГДР «Фридрихштадтпаласт», в котором танцевали полуголые девчонки... Если это просто попытка европеизировать нашу страну, то удачи», - сказал певец на премии «Муз ТВ».
В СССР «Интервидением» называлась Международная организация радиовещания и телевидения. По сети Интервидения из СССР велись трансляции заседаний съездов КПСС, торжественных заседаний, посвященных дню рождения Владимира Ленина и годовщинам Великой Октябрьской социалистической революции, военных парадов и демонстраций трудящихся на Красной площади и международных соревнований клуба «Что? Где? Когда?».
Организация организовывала песенный конкурс стран Интервидения. СССР принимал участие во всех конкурсах Интервидения, проводившихся в период его существования - восемь раз. Дебют состоялся в 1965 году.
Ранее певица Анита Цой в беседе со спецкором НСН рассказала, что в сфере креативных индустрий все очень заинтригованы международным конкурсом «Интервидение»-2025.
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