«Не искусство, а баловство»: Певец Akmal' призвал создавать музыку как у Николаева, Матвиенко и Крутого
Блогер Акмаль Ходжаниязов в эфире НСН пожелал певцу Шаману удачи на «Интервидении» и рассказал, что пока не планирует записывать дуэты с другими звездами.
Певец и блогер Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) в беседе со специальным корреспондентом НСН поделился своими впечатлениями после победы в номинации «Лучшее лирическое видео» на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА», призвал создавать музыку, на которой можно расти, а также признался, что хотел бы поучаствовать в «Интервидении».
«Я очень счастлив, потому что мы всегда стремились делать музыку, за которую не стыдно, и которая будет нужна людям. И такие победы подсказывают нам, что мы на правильном пути. Дай бог, чтобы у меня и моей команды было все больше и больше таких наград. Здорово, что мы влюбляем в нашу музыку все большее количество людей. Пока не хочу ни с кем делать фиты. Хочу развиваться сольно. Мне очень сложно дается коммуникация с артистами в студии, потому что все должно срастись. Если так случится, как это случилось с Юлианой Карауловой, то совместные песни имеют место быть» - сказал он.
При этом, по мнению певца, создавать песни-однодневки — это абсурд.
«Музыка, за которую не стыдно — это музыка, которая учит. Для меня абсолютно абсордно писать однодневную музыку. Это не искусство, а баловство. На музыке должны расти. Как на музыке Игоря Николаева, Игоря Матвиенко, Игоря Крутого. Я мечтаю, чтобы через энное количество лет пришел человек и сказал: "Акмаль, я вырос на вашей музыке". Тогда я пойму, что все не зря», - отметил Ходжаниязов.
Akmal' также рассказал, что тоже хотел бы поучаствовать в «Интервидении» и пожелал заслуженному артисту России Шаману удачи на этом конкурсе.
«Не знаю, хотел бы я представлять Россию на "Интервидении". Скорее да, чем нет. Потому что хочется быть везде, где есть музыка, и быть частью музыкального торжества. Но, я не до конца понимаю, что требуется там от артиста. Я уверен, что это большая ответственность. Я желаю успехов и удачи Ярославу (певец Ярослав Дронов (Шаман), представляющий Россию на песенном конкурсе "Интервидение-2025" - прим. НСН), чтобы у него все случилось. Я уверен, что все будет хорошо», - добавил музыкант.
Между тем, знаменитость также выразил уверенность в том, что у блогеров в России есть будущее.
«Смотря какие блогеры. Есть хорошие блогеры, не скупердяи, которые готовы вкладывать в свой контент, в свою картинку, в наполнение видео. Все-таки контент должен быть позитивным. Негатива в наше время хватает. Когда смотришь блогера, надо отдыхать. И если он делает эту функцию для людей, то он обречен на успех», - заключил блогер.
Akmal' — молодой российский певец, автор песен уйгурского происхождения. Среди его наиболее известных треков — композиции «Из-за тебя», «Вдоль дорог» и «По полюшку». В прошлом году альбомный чарт ТОП-50 от «Apple Music» поставил мини-альбом певца «Давай, пока!» на третье место.
Музыкант также становился победителем в номинации «Прорыв года» на премии «Новое Радио AWARDS 2024». Накануне на премии МУЗ-ТВ 2025 Akmal’ получил награду в номинации «Лучшее лирическое видео».
Ранее основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в разговоре со специальным корреспондентом НСН на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» призвал музыкальные каналы уделять больше внимания року, а также рассказал о большом потенциале молодых провинциальных рок-музыкантов.
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