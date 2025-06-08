«Не искусство, а баловство»: Певец Akmal' призвал создавать музыку как у Николаева, Матвиенко и Крутого

«Музыка, за которую не стыдно — это музыка, которая учит. Для меня абсолютно абсордно писать однодневную музыку. Это не искусство, а баловство. На музыке должны расти. Как на музыке Игоря Николаева, Игоря Матвиенко, Игоря Крутого. Я мечтаю, чтобы через энное количество лет пришел человек и сказал: "Акмаль, я вырос на вашей музыке". Тогда я пойму, что все не зря», - отметил Ходжаниязов.

Akmal' также рассказал, что тоже хотел бы поучаствовать в «Интервидении» и пожелал заслуженному артисту России Шаману удачи на этом конкурсе.

«Не знаю, хотел бы я представлять Россию на "Интервидении". Скорее да, чем нет. Потому что хочется быть везде, где есть музыка, и быть частью музыкального торжества. Но, я не до конца понимаю, что требуется там от артиста. Я уверен, что это большая ответственность. Я желаю успехов и удачи Ярославу (певец Ярослав Дронов (Шаман), представляющий Россию на песенном конкурсе "Интервидение-2025" - прим. НСН), чтобы у него все случилось. Я уверен, что все будет хорошо», - добавил музыкант.