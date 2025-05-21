«Не конкурирует ни с кем»: Солистка Artik & Asti Севиль о Шамане на «Интервидении»

Солистка группы Artik & Asti Севиль заявила спецкору НСН, что Россия на конкурсе «Интервидение» никому ничего не доказывает, а лишь подтверждает, «кто здесь лучший».

Ранее стало известно, что Ярослав Дронов (Шаман) станет участником «Интервидения»-2025 от России. Конкурс пройдет 20 сентября, ожидается участие в нем представителей порядка 25 стран.

«Я считаю, что мы ни с кем не конкурируем. Мы просто показываем, кто здесь лучший. Это круто. Хотелось бы еще новые имена узнавать. Но я рада, что нас представляет Шаман. У него очень ответственная миссия», — сказала она на церемонии вручения премии RU. TV.