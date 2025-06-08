Певец Омар Аседо представит Венесуэлу на «Интервидении»
Певец, композитор и продюсер Омар Аседо представит Венесуэлу на «Интервидении». Об этом сообщает официальный Telegram-канал конкурса.
Его композиция Sólo Contigo собрала свыше 25 миллионов просмотров на YouTube и удерживала первую строчку венесуэльского чарта Record Report в течение 24 недель подряд.
Омар начал свою карьеру в оркестре Salserín, а позже завоевал международное признание благодаря участию в группах Calle Ciega и Los Bacanos. Сегодня его творчество представляет собой яркий микс попа, меренге, сальсы и урбан-фьюжна.
Накануне заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) рассказал НСН, что на «Интервидении» он будет выступать исключительно в качестве исполнителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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