Певец Омар Аседо представит Венесуэлу на «Интервидении»

Его композиция Sólo Contigo собрала свыше 25 миллионов просмотров на YouTube и удерживала первую строчку венесуэльского чарта Record Report в течение 24 недель подряд.

Омар начал свою карьеру в оркестре Salserín, а позже завоевал международное признание благодаря участию в группах Calle Ciega и Los Bacanos. Сегодня его творчество представляет собой яркий микс попа, меренге, сальсы и урбан-фьюжна.

Накануне заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) рассказал НСН, что на «Интервидении» он будет выступать исключительно в качестве исполнителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».