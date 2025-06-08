Основатель «Агаты Кристи» допустил возникновение новой легенды из молодых рок-музыкантов

Музыкант, основатель рок-группы «Агата Кристи», композитор Вадим Самойлов в беседе со специальным корреспондентом НСН призвал музыкальные каналы уделять больше внимания року, а также рассказал о большом потенциале молодых провинциальных рок-музыкантов.

«Рок сейчас незаслуженно обделен вниманием. Я считаю, что внутри МУЗ-ТВ или других каналов нужно создавать системную работу, чтобы было больше присутствия этого жанра. Тем более рок не означает только пиво, косуха и что-то тяжелое. Он очень многогранен. Сейчас молодые ребята делают то, что называется инди-роком. Эта музыка очень глубокая и стильная. Мы сейчас создаем проект "Рок Герой", который будет помогать молодым ребятам делать новые шаги. Так что, пожалуйста, обращайтесь», - сказал музыкант на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».