Основатель «Агаты Кристи» допустил возникновение новой легенды из молодых рок-музыкантов

Рок-музыкант Вадим Самойлов в эфире НСН заявил, что в России происходит бум вокально-инструментальных ансамблей. 

Музыкант, основатель рок-группы «Агата Кристи», композитор Вадим Самойлов в беседе со специальным корреспондентом НСН призвал музыкальные каналы уделять больше внимания року, а также рассказал о большом потенциале молодых провинциальных рок-музыкантов.

«Рок сейчас незаслуженно обделен вниманием. Я считаю, что внутри МУЗ-ТВ или других каналов нужно создавать системную работу, чтобы было больше присутствия этого жанра. Тем более рок не означает только пиво, косуха и что-то тяжелое. Он очень многогранен. Сейчас молодые ребята делают то, что называется инди-роком. Эта музыка очень глубокая и стильная. Мы сейчас создаем проект "Рок Герой", который будет помогать молодым ребятам делать новые шаги. Так что, пожалуйста, обращайтесь», - сказал музыкант на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

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При этом, по словам Самойлова, в России возродилась культура ВИА.

«Сейчас происходит большой бум вокально-инструментальных ансамблей, примерно, как в 70-е годы прошлого века. И спустя пять-десять лет появились рок-ансамбли, которые сейчас стали легендами. Я очень часто езжу по региональным детским рок-фестивалям, где дети сами сочиняют. И я вижу, что там есть материал. Это ребята из глубинки, у которых нет этой столичной мишуры, а есть подлинное очарование честным высказыванием. Как это в свое время делал Высоцкий (Владимир Высоцкий — советский поэт, бард, актер театра и кино – прим. НСН). Рок — это же про это. Про музыку с определенной энергетикой и звучание — да. Но, в первую очередь, рок — это про внутреннего рок-героя, который смотрит на мир и анализирует его. Пытается разобраться, почему мир такой, почему я такой, и что с этим делать. А не только поет про любовь и страдания. Культура ВИА уже возродилась. Конечно, кое-что надо "причесывать". Но наш проект "Рок Герой" в том числе направлен на это. Это и продюсирование, и благотворительная история», - заключил он.

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Инди-рок — обобщающий термин для широкого диапазона музыкантов и стилей, связанных с контркультурой и рок-музыкой. Изначально термин «инди» использовали для обозначения независимых музыкальных лейблов, но позже его начали применять и по отношению к музыке, которую выпускают такие лейблы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее заслуженный артист России, певец Шаман (Ярослав Дронов) в ходе премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» сообщил специальному корреспонденту НСН, что на песенном конкурсе «Интервидение» он будет выступать исключительно в качестве исполнителя.

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