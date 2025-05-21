ПВО сбила еще два БПЛА на подлете к Москве Bloomberg: Трамп после беседы с Путиным заявил о победе РФ на Украине ФАС запросила производителей мяса птицы и свинины о ценообразовании весной Производители предупредили о риске резкого подорожания стеклотары Съемки фильма Алексея Учителя о Шостаковиче начались в Москве