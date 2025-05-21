«Звезда зажглась!»: Басков неожиданно сравнил Шамана с собой в молодости
В творчестве Шамана есть что-то необычное, его обсуждают, но нравится он не всем, сказал НСН Николай Басков, пожелав коллеге «светить долго».
Народный артист России Николай Басков в интервью НСН назвал Шамана талантливым певцом, обрадовавшись, что тот будет представлять страну на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».
Ранее стало известно, что Ярослав Дронов (Шаман) станет участником «Интервидения»-2025 от России. Конкурс пройдет 20 сентября, ожидается участие в нем представителей порядка 25 стран.
«"Интервидение" – прекрасно, выбрали Шамана – замечательно! Он замечательный певец и артист, при этом все по-разному его воспринимают: кому-то нравится, кому-то нет, но то, что он талантливый, то что в нем есть что-то кардинально другое и необычное – это прекрасно. Я тоже, когда появился, мне было 23 года, кому-то нравился, кому-то нет, это обсуждали. Главное, что звезда зажглась – пускай она светит долго», - сказал Басков на церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV, отвечая на вопрос специального корреспондента НСН.
Певица Татьяна Куртукова, известная по хиту «Матушка-земля», ранее отказалась от участия в «Интервидении», пояснив, что это для нее стало бы большим стрессом, напоминает «Радиоточка НСН».
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