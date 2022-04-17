Выстрел в затылок и тюрьма. Что ждет украинских боевиков и иностранных наемников при попытке сдаться
Военные в эфире НСН рассказали об участи украинских националистов и иностранных наемников, которые попытаются сдаться России в ходе спецоперации.
До 400 иностранных наёмников заблокированы в Мариуполе. Они находятся в окружении в составе украинской группировки, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 17 апреля.
«Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников», — отметил представитель российского военного ведомства.
Иностранных наёмников, которые действуют на стороне украинских националистов, ждёт долгий тюремный срок, заявил он.
«Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждёт, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — отметил он.
Конашенков также напомнил об отсутствии статуса комбатантов (участников вооруженного конфликта – прим. НСН) и соответствующих прав у иностранных наёмников в соответствии с международным гуманитарным правом, отмечает Lenta.ru.
По данным Минобороны России, боевики в Мариуполе получили приказ из Киева расстреливать тех, кто хочет сдаться.
«Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова" (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников», — приводит слова Конашенкова РИА Новости.
По данным Минобороны, Киев привлёк примерно 7 тысяч наёмников из разных стран, к настоящему моменту их осталось менее 5 тысяч.
«ВС России уничтожили 1 035 иностранных наёмников на сегодняшний день, их численность снижается и на данный момент составляет 4 877 человек», — заявили в Минобороны России.
Полковник ЛНР Владимир Полуполтинных также заявил корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, что бойцы ВСУ под страхом смерти боятся сложить оружие. За попытку сдаться их убивают свои же.
«На второй день уже все поняли, куда попали. Но убежать... Пять человек у них вроде пытались убежать, но их всех свои грохнули. А к нам сдаваться в плен боятся, потому что свои же опять грохнут. Им в плен сдаваться только всем подразделением надо», — отметил Полуполтинных.
Он рассказал, что сейчас в украинских окопах сражаются пограничники, военные полицейские и военные автоинспекторы. Такой вывод он сделал исходя из контингента пленных и убитых украинцев.
Россия предлагает украинским националистам сдаваться.
Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24» 16 апреля заявил, что окруженные в Мариуполе бойцы ВСУ и иностранные наемники, которые не собираются сдаваться, подлежат уничтожению.
После этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил поставить точку в переговорах с Москвой в случае уничтожения военных в Мариуполе.
Поздно вечером в субботу журнал Fortune со ссылкой на источники сообщил, что российский предприниматель Роман Абрамович побывал в Киеве, чтобы попытаться активизировать переговоры между РФ и Украиной. Однако, представитель бизнесмена опроверг эти данные, сообщает ТАСС.
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