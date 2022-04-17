Выстрел в затылок и тюрьма. Что ждет украинских боевиков и иностранных наемников при попытке сдаться

«Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников», — отметил представитель российского военного ведомства.

Иностранных наёмников, которые действуют на стороне украинских националистов, ждёт долгий тюремный срок, заявил он.

«Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждёт, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — отметил он.