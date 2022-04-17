В Минобороны России предупредили иностранных наёмников на Украине о тюремном заключении
Иностранных наёмников, которые действуют на стороне украинских националистов, ждёт долгий тюремный срок. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.
«Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждёт, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — отметил он.
Конашенков также напомнил об отсутствии статуса комбатантов и соответствующих прав у иностранных наёмников в соответствии с международным гуманитарным правом.
Ранее Конашенков заявил, что «ВС России уничтожили 1 035 иностранных наёмников на сегодняшний день, их численность снижается и на данный момент составляет 4 877 человек».
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