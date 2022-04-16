Киев пригрозил поставить точку в переговорах с Москвой в случае уничтожения военных в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой, если будут уничтожены украинские военные в Мариуполе, сообщает РИА Новости.
Ранее Минобороны России неоднократно предлагало им сдаться.
Накануне штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что по состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов в Мариуполе. В СК РФ сообщали, что с ними будут проведены следственные действия. В ведомстве заявили, что показания украинских военных могут помочь в расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении руководства ВСУ.
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