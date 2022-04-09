Минобороны сообщило об иностранных наемниках в Мариуполе

Как отметил представитель оборонного ведомства, специалисты перехватили в занятых противником районах города радиопереговоры на шести языках, кроме украинского и русского.

«Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники», — подчеркнул Конашенков.

Генерал-майор напомнил, что киевские власти отказались вывести военных из Мариуполя, но город безусловно будет взят под контроль российскими военными и войсками Донецкой народной республики.

