Минобороны сообщило об иностранных наемниках в Мариуполе
Помимо украинских силовиков, в Мариуполе находятся европейские наемники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Как отметил представитель оборонного ведомства, специалисты перехватили в занятых противником районах города радиопереговоры на шести языках, кроме украинского и русского.
«Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники», — подчеркнул Конашенков.
Генерал-майор напомнил, что киевские власти отказались вывести военных из Мариуполя, но город безусловно будет взят под контроль российскими военными и войсками Донецкой народной республики.
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