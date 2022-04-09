Минобороны сообщило об иностранных наемниках в Мариуполе

Помимо украинских силовиков, в Мариуполе находятся европейские наемники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Как отметил представитель оборонного ведомства, специалисты перехватили в занятых противником районах города радиопереговоры на шести языках, кроме украинского и русского.

«Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники», — подчеркнул Конашенков.

Генерал-майор напомнил, что киевские власти отказались вывести военных из Мариуполя, но город безусловно будет взят под контроль российскими военными и войсками Донецкой народной республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФ
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