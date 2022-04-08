Минобороны: Уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников под Одессой

Российские военные уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников к северо-востоку от Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Отмечается, что объект был уничтожен высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка.

На минувшей неделе Вооруженные силы РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод и несколько хранилищ в районе Одессы, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Минобороны РФ
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