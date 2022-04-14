ДНР: В плен сдались 1350 украинских морпехов

«По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов», — отмечается сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее стало известно, что более тысячи украинских военных из 36-й бригады морской пехоты сдались в плен в Мариуполе, напоминает Ura.ru. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил эту информацию, пишет RT.

