ДНР: В плен сдались 1350 украинских морпехов
Более 1300 украинских военнослужащих сдались в плен силам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов», — отмечается сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее стало известно, что более тысячи украинских военных из 36-й бригады морской пехоты сдались в плен в Мариуполе, напоминает Ura.ru. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил эту информацию, пишет RT.
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