ДНР: В плен сдались 1350 украинских морпехов

Более 1300 украинских военнослужащих сдались в плен силам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен силам ДНР

«По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов», — отмечается сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее стало известно, что более тысячи украинских военных из 36-й бригады морской пехоты сдались в плен в Мариуполе, напоминает Ura.ru. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил эту информацию, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеУкраинаДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры