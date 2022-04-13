«Один кум и тысяча морпехов»: Пойдет ли Россия на сделку по пленным с Зеленским

ОБМЕН НА КУМА?

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании 67-летнего главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Зеленский разместил в Telegram фото человека, похожего на Медведчука, написав, что тот скрывался 48 дней, «и вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства».

По данным СМИ, Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука Дарьи, поэтому его часто называют «кумом Путина». Хотя на самом деле «кум» - это крестный отец по отношению к родителям крестника.

Об истории знакомства с Путиным Медведчук рассказывал в свое время в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Так или иначе, после новости о сдаче в плен тысячи морпехов Зеленский выступил с новым обращением.

«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня (Медведчука – прим. НСН) на наших парней и девушек в русском плену», - написал президент Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что видел кадры с Медведчуком, однако на фоне огромного количество фейков, идущих из Украины, эту информацию надо проверять.

«По Медведчуку - я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности» - сказал Песков.

Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько, гипотетический обмен Медведчука на пленных украинцев – это абсурд.

«Медведчук не имеет никакого значения для России. Эта фигура отчасти декоративная и символическая. Безусловно, обменивать Медведчука на более, чем тысячу пленных – это абсурд, такое недопустимо», - уверен Безпалько.

Между тем, советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник считает, что находившегося под домашним арестом Медведчука могли задержать еще в феврале-марте, после чего пытали, а сейчас решили «предъявить» для того, чтобы «информационно забить позор от сдачи Мариуполя».

При этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что у украинских морпехов есть «второй шанс».

Он написал в Telegram, что в Мариуполе подразделения той самой 36-й бригады морской пехоты «в результате сложного и очень рискованного манёвра» якобы прорвались на соединение с запрещенным в РФ нацбатальоном «Азов».

При этом в Минобороны РФ данные о прорыве украинских морпехов не подтверждали.