«Один кум и тысяча морпехов»: Пойдет ли Россия на сделку по пленным с Зеленским
Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных, Песков опасается нового фейка, а Кадыров обращается к «недрам Азовстали».
Российские военные продолжают взятие Мариуполя, сообщив в среду о добровольном решении более тысячи украинских морских пехотинцев сдаться в плен.
При этом в Киеве предлагают обменять военных на задержанного политика Виктора Медведчука, крестным отцом дочери которого является президент РФ Владимир Путин.
На этом фоне в Крыму размышляют о перспективах появления новых регионов на перешедших под контроль РФ территориях.
ТЫСЯЧА МОРПЕХОВ МАРИУПОЛЯ
Через несколько минут после полуночи глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что «более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен».
«Спасибо, что решились на этот шаг. Российские войска все равно продолжили бы освобождение Мариуполя до победного конца. И ваш шаг сегодня - это осознанный выбор во избежание лишнего и бессмысленного кровопролития. В недрах "Азовстали" в данный момент находится порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой. Обращаюсь к тем, кто ещё отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов», - написал Кадыров в Telegram.
Вскоре эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.
Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, в районе металлургического комбината им. Ильича «добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты»
Среди сдавшихся 162 офицера, а также 47 военнослужащих-женщин, добавил представитель Минобороны.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что основное сопротивление украинских боевиков в Мариуполе сосредоточено на территории заводов.
«Основное сопротивление - это сейчас "Азовсталь" и "Азовмаш". Это город в городе, это большая промышленная территория, которая была построена еще в советские времена, где очень большое количество качественного бетона. Процесс выдавливания противника с этой территории имеет определенные сложности», - отмечал Басурин 11 апреля.
Кроме того, сообщалось, что порт Мариуполя перешел под контроль сил Донецкой народной республики.
ОБМЕН НА КУМА?
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании 67-летнего главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Зеленский разместил в Telegram фото человека, похожего на Медведчука, написав, что тот скрывался 48 дней, «и вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства».
По данным СМИ, Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука Дарьи, поэтому его часто называют «кумом Путина». Хотя на самом деле «кум» - это крестный отец по отношению к родителям крестника.
Об истории знакомства с Путиным Медведчук рассказывал в свое время в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
Так или иначе, после новости о сдаче в плен тысячи морпехов Зеленский выступил с новым обращением.
«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня (Медведчука – прим. НСН) на наших парней и девушек в русском плену», - написал президент Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что видел кадры с Медведчуком, однако на фоне огромного количество фейков, идущих из Украины, эту информацию надо проверять.
«По Медведчуку - я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности» - сказал Песков.
Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько, гипотетический обмен Медведчука на пленных украинцев – это абсурд.
«Медведчук не имеет никакого значения для России. Эта фигура отчасти декоративная и символическая. Безусловно, обменивать Медведчука на более, чем тысячу пленных – это абсурд, такое недопустимо», - уверен Безпалько.
Между тем, советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник считает, что находившегося под домашним арестом Медведчука могли задержать еще в феврале-марте, после чего пытали, а сейчас решили «предъявить» для того, чтобы «информационно забить позор от сдачи Мариуполя».
При этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что у украинских морпехов есть «второй шанс».
Он написал в Telegram, что в Мариуполе подразделения той самой 36-й бригады морской пехоты «в результате сложного и очень рискованного манёвра» якобы прорвались на соединение с запрещенным в РФ нацбатальоном «Азов».
При этом в Минобороны РФ данные о прорыве украинских морпехов не подтверждали.
ОТ ХЕРСОНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА ДО ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ
На фоне сообщений о взятии российскими войсками новых территорий и формировании новых администраций в Херсонской области и на юге Запорожской, в Крыму задумались об их будущем статусе.
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов допустил проведение референдума в освобожденных южных регионах Украины.
«Любой регион существовать в состоянии безвластия не может. Волеизъявление народа, безусловно, в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами, например, такими как референдум, который был приведен в 2014 году в Крыму. Только эти процедуры, на мой взгляд, и могут определить окончательную позицию людей относительно своего будущего. Население имеет право на самоопределение», - сказал Мурадов РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предлагал восстановить в исторических границах Таврическую губернию, существовавшую в составе Российской империи.
Ну а бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков допускал, что помимо Донбасса к России могут присоединиться и другие регионы Украины
«Я уверен, что когда-нибудь и Донбасс, и Мелитополь, и Одесса, и Харьков, и Херсон, и Днепропетровск, и, наверное, даже Киев – войдут в состав новой, переучрежденной России», - говорил Стрелков НСН еще в апреле 2019 года.
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