«Один кум и тысяча морпехов»: Пойдет ли Россия на сделку по пленным с Зеленским

Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных, Песков опасается нового фейка, а Кадыров обращается к «недрам Азовстали».

Российские военные продолжают взятие Мариуполя, сообщив в среду о добровольном решении более тысячи украинских морских пехотинцев сдаться в плен.

При этом в Киеве предлагают обменять военных на задержанного политика Виктора Медведчука, крестным отцом дочери которого является президент РФ Владимир Путин.

На этом фоне в Крыму размышляют о перспективах появления новых регионов на перешедших под контроль РФ территориях.

Минобороны РФ подтвердило информацию о тысяче сдавшихся украинских военных в Мариуполе

ТЫСЯЧА МОРПЕХОВ МАРИУПОЛЯ

Через несколько минут после полуночи глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что «более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен».

«Спасибо, что решились на этот шаг. Российские войска все равно продолжили бы освобождение Мариуполя до победного конца. И ваш шаг сегодня - это осознанный выбор во избежание лишнего и бессмысленного кровопролития. В недрах "Азовстали" в данный момент находится порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой. Обращаюсь к тем, кто ещё отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов», - написал Кадыров в Telegram.

Вскоре эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, в районе металлургического комбината им. Ильича «добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты»

Среди сдавшихся 162 офицера, а также 47 военнослужащих-женщин, добавил представитель Минобороны.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин говорил, что основное сопротивление украинских боевиков в Мариуполе сосредоточено на территории заводов.

«Основное сопротивление - это сейчас "Азовсталь" и "Азовмаш". Это город в городе, это большая промышленная территория, которая была построена еще в советские времена, где очень большое количество качественного бетона. Процесс выдавливания противника с этой территории имеет определенные сложности», - отмечал Басурин 11 апреля.

Кроме того, сообщалось, что порт Мариуполя перешел под контроль сил Донецкой народной республики.

Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных

ОБМЕН НА КУМА?

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании 67-летнего главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Зеленский разместил в Telegram фото человека, похожего на Медведчука, написав, что тот скрывался 48 дней, «и вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства».

По данным СМИ, Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука Дарьи, поэтому его часто называют «кумом Путина». Хотя на самом деле «кум» - это крестный отец по отношению к родителям крестника.

Об истории знакомства с Путиным Медведчук рассказывал в свое время в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Так или иначе, после новости о сдаче в плен тысячи морпехов Зеленский выступил с новым обращением.

«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня (Медведчука – прим. НСН) на наших парней и девушек в русском плену», - написал президент Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что видел кадры с Медведчуком, однако на фоне огромного количество фейков, идущих из Украины, эту информацию надо проверять.

«По Медведчуку - я видел. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности» - сказал Песков.

Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько, гипотетический обмен Медведчука на пленных украинцев – это абсурд.

«Медведчук не имеет никакого значения для России. Эта фигура отчасти декоративная и символическая. Безусловно, обменивать Медведчука на более, чем тысячу пленных – это абсурд, такое недопустимо», - уверен Безпалько.

Между тем, советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник считает, что находившегося под домашним арестом Медведчука могли задержать еще в феврале-марте, после чего пытали, а сейчас решили «предъявить» для того, чтобы «информационно забить позор от сдачи Мариуполя».

При этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что у украинских морпехов есть «второй шанс».

Он написал в Telegram, что в Мариуполе подразделения той самой 36-й бригады морской пехоты «в результате сложного и очень рискованного манёвра» якобы прорвались на соединение с запрещенным в РФ нацбатальоном «Азов».

При этом в Минобороны РФ данные о прорыве украинских морпехов не подтверждали.

«Декоративная фигура»: Обмен «проворовавшегося» Медведчука на пленных Украины назвали абсурдным

ОТ ХЕРСОНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА ДО ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ

На фоне сообщений о взятии российскими войсками новых территорий и формировании новых администраций в Херсонской области и на юге Запорожской, в Крыму задумались об их будущем статусе.

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов допустил проведение референдума в освобожденных южных регионах Украины.

«Любой регион существовать в состоянии безвластия не может. Волеизъявление народа, безусловно, в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами, например, такими как референдум, который был приведен в 2014 году в Крыму. Только эти процедуры, на мой взгляд, и могут определить окончательную позицию людей относительно своего будущего. Население имеет право на самоопределение», - сказал Мурадов РИА Новости.
Постпред Крыма допустил проведение референдума на юге Украины

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предлагал восстановить в исторических границах Таврическую губернию, существовавшую в составе Российской империи.

Ну а бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков допускал, что помимо Донбасса к России могут присоединиться и другие регионы Украины

«Я уверен, что когда-нибудь и Донбасс, и Мелитополь, и Одесса, и Харьков, и Херсон, и Днепропетровск, и, наверное, даже Киев – войдут в состав новой, переучрежденной России», - говорил Стрелков НСН еще в апреле 2019 года.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ПленныеВладимир ЗеленскийУкраина
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