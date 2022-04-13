В Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен силам ДНР

Более тысячи украинских морпехов сдались в плен силовикам Донецкой народной республики (ДНР) в Мариуполе. Об этом написал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующий фоторепортаж.

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Как отметил журналист, 300 из сдавшихся военных ранены, 90 не могут передвигаться самостоятельно, при этом здоровых силовиков может быть более 800. Раненым окажут необходимую медицинскую помощь, отмечает РЕН ТВ.

«Если все завершится по плану, оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им. Ильича, падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе», — написал Сладков.

Информацию о сдавшихся морпехах подтвердил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале политик уточнил, что среди украинских силовиков сотни раненых, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеВоенныеМариупольУкраина
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