Пушилин: Не пожелавшие сдаться в Мариуполе нацбаты подлежат уничтожению
Украинские националисты в Мариуполе, которые не собираются сдаваться, подлежат уничтожению. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24» 16 апреля.
По его словам, перед армией ДНР и вооруженными силами России стоят сложные задачи. Украинские морпехи, готовые сдаться, уже сдались, отметил Пушилин.
«Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», — подчеркнул лидер ДНР.
Ранее в субботу советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости сообщил, что штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе затрудняют подземные коммуникации и укрепленность объекта, здания которого рассчитаны на ядерный удар.
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