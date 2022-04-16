Пушилин: Не пожелавшие сдаться в Мариуполе нацбаты подлежат уничтожению

По его словам, перед армией ДНР и вооруженными силами России стоят сложные задачи. Украинские морпехи, готовые сдаться, уже сдались, отметил Пушилин.

«Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», — подчеркнул лидер ДНР.

Ранее в субботу советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости сообщил, что штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе затрудняют подземные коммуникации и укрепленность объекта, здания которого рассчитаны на ядерный удар.

