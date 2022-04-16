Пушилин: Не пожелавшие сдаться в Мариуполе нацбаты подлежат уничтожению

Украинские националисты в Мариуполе, которые не собираются сдаваться, подлежат уничтожению. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24» 16 апреля.

Взятый порт Мариуполя и окопы на границе: РФ предостерегает Киев от диверсий

По его словам, перед армией ДНР и вооруженными силами России стоят сложные задачи. Украинские морпехи, готовые сдаться, уже сдались, отметил Пушилин.

«Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», — подчеркнул лидер ДНР.

Ранее в субботу советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости сообщил, что штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе затрудняют подземные коммуникации и укрепленность объекта, здания которого рассчитаны на ядерный удар.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияУкраинаМариупольДенис Пушилин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры