Около 400 иностранных боевиков заблокированы на территории «Азовстали»
До 400 иностранных наёмников заблокированы в Мариуполе. Они находятся в окружении в составе украинской группировки, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 17 апреля.
«Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников», — отметил представитель российского военного ведомства.
Конашенков заявил, что большинство иностранных боевиков — граждане европейских стран и канадцы.
«Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены», — подчеркнул Конашенков.
По данным Минобороны, Киев привлёк примерно 7 тысяч наёмников из разных стран, к настоящему моменту их осталось менее 5 тысяч.
«ВС России уничтожили 1 035 иностранных наёмников на сегодняшний день, их численность снижается и на данный момент составляет 4 877 человек», — заявили в Минобороны России.
Ранее в районе города Очаков российские военные уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций, который также использовался для размещения иностранных наемников.
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