Глава государства допустил, что Киев не уверен в успехе операции. Вероятный провал контрнаступления Павел назвал «крайне неблагоприятным» развитием ситуации для Киева.

«У них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году», - объяснил президент Чехии.



Россия владеет инициативой в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ), у РФ появилась новая разведывательная сеть, прокомментировал не видные по силе удары по Украине военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram- канале 8 мая, в понедельник.

По его мнению, Россия теряет надежду на то, чтобы «выманить» ВСУ для контрнаступления, поэтому, считает Сладков, приходит «время наших инициатив по наступлению».