ВСУ сворачивает контрнаступление? На Украине говорят об изменении военных планов
На Украине все чаще говорят об изменении планов по контрнаступлению ВСУ. В России не верят и давят военной инициативой.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не станет вопросом «одной недели, одного дня или месяца», сообщает «УНИАН». По его словам, это вопрос «многих событий», поэтому не следует ждать одного решающего сражения или масштабной и зрелищной операции, как «в голливудском фильме».
О том, что украинские войска якобы намерены перенести возможное контрнаступление, которое планировалось 9 мая, пишет также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«С разных сторон поступают сведения, что сегодня ВСУ якобы в наступление не пойдут. Есть некоторые косвенные подтверждения данной информации», — говорится в сообщении.
Украине не следует торопиться с контрнаступлением. Об этом в интервью британской газете Guardian заявил президент Чехии Петр Павел.
Глава государства допустил, что Киев не уверен в успехе операции. Вероятный провал контрнаступления Павел назвал «крайне неблагоприятным» развитием ситуации для Киева.
«У них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году», - объяснил президент Чехии.
Россия владеет инициативой в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ), у РФ появилась новая разведывательная сеть, прокомментировал не видные по силе удары по Украине военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram- канале 8 мая, в понедельник.
По его мнению, Россия теряет надежду на то, чтобы «выманить» ВСУ для контрнаступления, поэтому, считает Сладков, приходит «время наших инициатив по наступлению».
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какое оружие может остановить контрнаступление ВСУ.
«Недавно начали применяться высокоточные управляемые авиабомбы, это то, что может остановить любое контрнаступление ВСУ. Но этих бомб нужно в достаточном количестве», - отметил он.
В случае провала контрнаступления ВСУ судьба президента Украины Владимира Зеленского не завидна. Он не способен реагировать на быстрое изменение ситуации. Украинский лидер не может выполнить задачи, которые стоят перед страной. Ему следует как можно скорее подать в отставку. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен», - добавил эксперт.
По оценкам западных и российских политиков и экспертов, контрнаступление ВСУ при любом исходе может к концу 2023 года привести к переговорам с Москвой. Однако, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш исключил проведение мирных переговоров по урегулированию на Украине. Об этом он заявил в беседе с газетой El Pais.
«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны», — указал Гутерриш.
По мнению генсека, обе стороны конфликта считают, что могут одержать победу. Гутерриш выразил надежду, что в будущем представители Москвы и Киева перейдут к переговорам для урегулирования кризиса, пишет Ura.ru.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в течение недели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru